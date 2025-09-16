Catania, turista vittima di estorsione: denunciato 19enne

Redazione 16 Settembre 2025 - 13:43

Un giovane turista di 23 anni, in visita a Catania, è stato vittima di un tentativo di estorsione messo in atto da chi, secondo l’accusa, si era presentato come escort. I Carabinieri della Stazione Aeroporto Fontanarossa sono riusciti a risalire al presunto responsabile, un 19enne residente a Belpasso, denunciato all’Autorità Giudiziaria. Il ragazzo, giunto in città per motivi personali, aveva deciso di concedersi qualche ora di svago fissando un incontro tramite una piattaforma online. All’appuntamento, però, la presunta escort si è presentata insieme a un altro giovane, pretendendo che restasse con loro nella stanza del bed & breakfast. Al rifiuto del turista, la donna – che in realtà, come accertato dai militari, era un uomo che si fingeva escort per attirare vittime – lo avrebbe minacciato, costringendolo a versare 500 euro oltre ai 100 pattuiti.

La vittima, spaventata dalle pressioni e temendo ripercussioni, ha consegnato i 100 euro in contanti e ha effettuato il pagamento del denaro richiesto tramite bonifico bancario.

Le indagini, avviate subito dopo la denuncia, hanno permesso di raccogliere elementi documentali e di analizzare le piattaforme digitali utilizzate. Il 19enne è stato riconosciuto dalla vittima come colui che aveva organizzato l’incontro. Al momento, per il giovane vige la presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva.

