Mascali, contributi per i libri di testo a sostegno delle famiglie

Redazione 16 Settembre 2025 - 08:46
Scuola

Banchi di scuola (DepositPhotos) Cataniaoggi.it

Il Comune di Mascali ha avviato le procedure per l’erogazione dei fondi destinati alla fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo per l’anno scolastico 2025/2026, in applicazione dell’articolo 27 della legge 448/1998. L’iniziativa è rivolta alle famiglie con reddito basso, al fine di garantire a tutti gli studenti pari opportunità di accesso allo studio. Potranno beneficiare del contributo gli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, appartenenti a nuclei familiari con un ISEE valido non superiore a 10.632,94 euro. Le istanze dovranno essere presentate direttamente all’istituto scolastico frequentato entro il 17 ottobre 2025. Successivamente, le scuole provvederanno a trasmettere le domande ai Comuni di residenza entro il 19 novembre 2025.

«L’Amministrazione comunale è da sempre attenta alle esigenze delle famiglie – ha dichiarato l’assessore alla Pubblica Istruzione, Veronica Musumeci – e questo tipo di interventi mirati è essenziale per supportare il percorso formativo dei giovani. È nostro dovere assicurare che ogni studente possa avere accesso agli strumenti didattici necessari per il proprio cammino scolastico». Un sostegno concreto, dunque, per le famiglie in difficoltà, che consente di alleggerire il peso delle spese scolastiche e di garantire a migliaia di studenti la possibilità di affrontare l’anno scolastico con le stesse opportunità.

Scuola

