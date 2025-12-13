Catania di notte, musei a 1 euro e eventi per il Natale 2025

Una notte bianca anima Catania con musei e siti culturali aperti fino alle 23 al costo simbolico di un euro, eventi gratuiti e spettacoli diffusi nel centro storico.

CATANIA – Il cartellone del “Natale 2025 a Catania” vive oggi uno dei momenti più attesi con “Catania di notte”, una speciale notte bianca che trasforma vie e piazze cittadine in un grande palcoscenico a cielo aperto. Mercatini, attività commerciali e, per la prima volta, un ampio numero di siti culturali resteranno aperti fino alle ore 23, offrendo la possibilità di visitare musei e luoghi simbolo della città con un biglietto simbolico di un euro.

L’iniziativa nasce da un’organizzazione ampia e condivisa, voluta dal sindaco Enrico Trantino e promossa dalla VII Commissione consiliare, presieduta da Giovanni Magni, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale e rendere il centro storico ancora più vivo nel periodo natalizio.

Con il ticket simbolico di un euro saranno accessibili il Teatro antico, la Pinacoteca Santa Chiara, la Chiesa di San Nicolò l’Arena, il Museo Vincenzo Bellini e il Museo Emilio Greco. Ingresso gratuito, invece, per le Terme dell’Indirizzo, le Terme della Rotonda e la Chiesa di San Francesco Borgia.

Aperti dalle 9 alle 23 anche gli spazi de “Le Ciminiere”, con accesso al costo di un euro, da un ingresso dedicato, al Museo Storico dello Sbarco in Sicilia 1943, al Museo del Cinema, alla Mostra permanente di carte geografiche antiche della Sicilia – Collezione La Gumina e al Museo degli Antichi Strumenti di Scrittura. Non è invece incluso l’ingresso al Christmas Town.

“Catania di notte”, realizzata anche con la collaborazione dell’associazione guide Catania, si inserisce nel più ampio calendario del Natale a Catania promosso dall’Amministrazione comunale, che per la serata propone numerose iniziative gratuite dedicate a famiglie e visitatori.

In Piazza Duomo, alle 20.30, va in scena “Natale tra cori e fiabe”, a cura dell’associazione Rebetiko. Alla stessa ora, nella Chiesa di Santa Maria di Gesù, è in programma lo spettacolo teatrale “Scrooge o Lo Spirito del Natale Fantasma”, liberamente ispirato a “Il Canto di Natale” di Charles Dickens, proposto dall’associazione culturale Il Teatro Fantasma.

Alle 20, nella Chiesa della Trinità, per la rassegna Palcoscenico Catania, spazio alla musica con “Sacre Armonie: da Bach alla Nuvena”, concerto dell’Orchestra della Camerata Strumentale Siciliana e del Coro della Camerata Polifonica Siciliana.

Sempre nell’ambito di Palcoscenico Catania, alle 21, il Tinni Tinni Arts Club presenta “Resonet”, una performance multimediale con sonorizzazione dal vivo di immagini dedicate alle tradizioni del Natale in Sicilia, parte del progetto “Tradizionario. Le radici dell’arte” dell’associazione di promozione sociale AreaSud.