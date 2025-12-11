Catania istituisce il nuovo Gruppo comunale di Protezione civile

Il Comune di Catania avvia la costituzione del Gruppo comunale di volontariato di Protezione civile: selezioni aperte e primi impieghi già previsti durante le prossime festività agatine.

L’amministrazione comunale ha pubblicato l’avviso rivolto ai cittadini per l’ingresso nel neonato Gruppo comunale di volontariato di Protezione civile, che avrà sede presso il centro comunale di via Leopoldo Nobili. Il nuovo organismo opererà con l’obiettivo di tutelare vite, integrità fisica, beni, insediamenti, animali e ambiente dai rischi derivanti da eventi calamitosi o da emergenze connesse all’attività dell’uomo.

Sottolineando il valore strategico del progetto, il neoassessore alla Protezione civile, Daniele Bottino, ha spiegato che la creazione del Gruppo rappresenta «un atto concreto di cura verso la nostra comunità», aggiungendo che la nuova organizzazione sarà operativa già a partire dalle festività agatine. Un segnale, ha precisato l’assessore, di rassicurazione per la cittadinanza e di supporto nella gestione degli eventi a maggior afflusso.

La partecipazione è aperta a donne e uomini senza distinzione di sesso, etnia o religione, purché in possesso dei diritti civili e politici e con età compresa dai 18 anni in su. È ammessa anche l’adesione dei minorenni che abbiano compiuto il dodicesimo anno, esclusivamente per attività formative e logistiche non operative.

L’ammissione come volontari effettivi richiede il superamento di un corso di addestramento e di un eventuale periodo di prova della durata di sei mesi. Le domande, redatte in carta semplice e corredate della documentazione prevista, dovranno essere sottoscritte e complete in ogni parte. L’avviso pubblico e i modelli di domanda sono disponibili sul sito del Comune di Catania.

Le istanze potranno essere trasmesse via posta elettronica certificata all’indirizzo protezionecivile.catania@pec.it oppure consegnate a mano, in busta chiusa, presso l’ufficio del Protocollo della direzione Protezione civile in via Leopoldo Nobili 28. Il termine per la presentazione è fissato alle 12.00 del 10 gennaio 2026, trentesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso.

Gli esiti della selezione saranno resi noti nella sezione dedicata del sito istituzionale del Comune di Catania, mentre restano valide le procedure previste per le fasi successive di ammissione.