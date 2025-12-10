Catania, controlli antidroga nelle scuole: cani poliziotto in azione

Ripartiti i controlli della Polizia di Stato nelle scuole catanesi, con unità cinofile impegnate a contrastare e prevenire il consumo e la diffusione di droghe tra gli studenti.

La Polizia di Stato di Catania ha rinnovato anche quest’anno il proprio impegno nei confronti del mondo scolastico, avviando una nuova serie di verifiche all’interno degli istituti per contrastare ogni forma di uso o circolazione di sostanze illecite. L’attività, pianificata in accordo con i dirigenti scolastici, si svolge con il supporto delle unità cinofile della Squadra Cinofili dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, che hanno raccolto il pieno sostegno delle scuole coinvolte.

L’iniziativa persegue un duplice obiettivo: da una parte, intercettare la presenza di stupefacenti tra le classi e nelle aree comuni degli istituti; dall’altra, educare gli studenti sui rischi connessi al consumo di droghe e sulle conseguenze amministrative e penali previste in caso di detenzione, anche per uso personale.

Nel corso dello scorso anno scolastico, i controlli effettuati in 14 scuole hanno portato alla segnalazione amministrativa di un solo giovane alla Prefettura come consumatore. Il ragazzo, trovato in possesso di una modica quantità di sostanza, disponeva di un ciclomotore e per questo è stato disposto il ritiro del titolo di guida per 15 giorni.

In altri due episodi, i cani antidroga hanno rinvenuto piccole quantità di sostanza stupefacente abbandonate in spazi comuni, come servizi igienici e cortili, confermando l’importanza dei controlli per individuare tempestivamente eventuali criticità.

