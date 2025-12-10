Sergio Noviello a Catania per la lectio sulla Bloodless Atraumatic Technique

Il prof. Sergio Noviello sarà all’Università di Catania per una lectio magistralis sulla Bloodless Atraumatic Technique, metodica innovativa che sta ridefinendo la chirurgia estetica moderna.

CATANIA – Il prof. Sergio Noviello, tra i massimi esperti internazionali di chirurgia estetica, sarà protagonista di una Lectio Magistralis all’Università degli Studi di Catania, nell’ambito del Master di II livello in Wellness, Nutraceutica e Medicina Estetica (MaWeNuME), coordinato dal prof. Filippo Drago.

L’incontro è in programma per venerdì 12 dicembre 2025, alle ore 17.00, presso l’Aula Magna “Umberto Scapagnini” della Torre Biologica “F. Latteri”, in via Santa Sofia 97. Un appuntamento di rilievo per la comunità accademica e scientifica, che pone Catania al centro del dibattito sulle nuove frontiere della medicina estetica.

Il prof. Noviello è riconosciuto a livello internazionale per aver introdotto nel panorama scientifico la BAT – Bloodless Atraumatic Technique, una metodica sviluppata dopo migliaia di interventi eseguiti come primo operatore e oggi considerata una delle innovazioni più significative degli ultimi anni nel settore. La tecnica si fonda su un cambio di paradigma: riduzione drastica del sanguinamento, minimo trauma dei tessuti e tempi di recupero fortemente ridotti, grazie a protocolli standardizzati, precisione anatomica e tecnologie operatorie dedicate.

Durante la lectio, dal titolo «Bloodless Atraumatic Technique (BAT): la nuova logica della chirurgia estetica moderna», Noviello illustrerà i presupposti clinici e scientifici del metodo, soffermandosi sulle evidenze emerse dallo studio Milano BAT 2016-2024. L’analisi ha preso in esame oltre 2.700 procedure – tra lifting, liposuzione, blefaroplastica e mastoplastica – evidenziando un miglioramento significativo degli esiti post-operatori, un minor tasso di revisioni rispetto alle tecniche tradizionali e tempi di recupero ridotti da due settimane a meno di tre giorni.

Particolarmente rilevanti i dati sulla mastoplastica additiva, ambito in cui la BAT ha quasi azzerato il dolore severo post-intervento e ridotto in maniera sensibile complicanze e periodi di inattività.

A introdurre e moderare l’incontro sarà il prof. Filippo Drago, professore di Farmacologia presso la Medicine and Surgery School dell’Ateneo catanese, che sottolinea il valore scientifico dell’iniziativa: «La chirurgia estetica moderna attraversa una fase di profonda trasformazione, orientata a coniugare estetica, sicurezza e sostenibilità clinica. La BAT del prof. Noviello rappresenta uno dei contributi più solidi in questa direzione, supportato da dati clinici e da un metodo rigoroso».

La carriera del prof. Noviello, specialista in Microchirurgia e Chirurgia Sperimentale, Fellow delle principali accademie internazionali e direttore del Centro BAT Cosmetic Surgery di Milano, è da anni dedicata allo sviluppo di tecniche meno invasive e basate sull’evidenza scientifica. Attraverso la Sergio Noviello Academy ha inoltre contribuito alla formazione di numerosi professionisti, promuovendo la centralità del paziente, la standardizzazione delle procedure e la riduzione del trauma chirurgico.

La lectio magistralis offrirà a studenti, specializzandi e ricercatori l’opportunità di approfondire le basi fisiopatologiche dell’approccio bloodless e atraumatico e di comprendere come l’integrazione tra clinica, tecnologie avanzate e analisi statistica possa orientare la chirurgia estetica verso standard sempre più elevati di sicurezza, efficienza e qualità degli esiti.

