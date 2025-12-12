Sicilia Express raddoppia, due treni speciali per Natale e Capodanno

La Regione Siciliana finanzia un secondo Sicilia Express: due partenze da Torino e biglietti a prezzi calmierati contro il caro voli. Vendite al via dal 13 dicembre.

CATANIA – Raddoppia il Sicilia Express. Trenitalia ha trovato spazio sui binari per un secondo treno speciale che collegherà il Nord Italia con la Sicilia durante le festività natalizie. L’iniziativa, finanziata dalla Regione Siciliana e gestita da Treni Turistici Italiani del gruppo Fs, nasce nel pieno delle polemiche sul caro voli, che quest’anno ha fatto registrare rincari fino al 900% sulla tratta Milano-Catania.

Le date raddoppiano: due partenze da Torino, il 20 e il 27 dicembre, e due rientri, il 5 e il 10 gennaio 2026. A bordo dei due convogli diretti verso l’Isola saranno disponibili complessivamente 1.100 posti, con biglietti a prezzo calmierato compresi tra 24,90 e 29,90 euro.

Per accaparrarsi i ticket sarà necessario affrontare un vero e proprio “click day”. Sul sito di Treni Turistici Italiani è specificato che per il treno del 20 dicembre le vendite partiranno alle ore 12 di sabato 13 dicembre. Per il secondo convoglio e per le date di ritorno, in particolare quella del 5 gennaio, sono previsti aggiornamenti successivi sul portale ufficiale.

Il viaggio durerà quasi 24 ore. La partenza è fissata da Torino Porta Nuova alle 12.30, con fermate a Milano Porta Garibaldi, Parma, Modena, Bologna, Firenze, Roma Tiburtina e Salerno, prima del traghettamento sullo Stretto. Da Messina il convoglio si dividerà: una sezione raggiungerà Siracusa alle 11.38, l’altra Palermo alle 11.40, con ulteriori fermate lungo la rete ferroviaria siciliana.

Non solo trasporto. Il Sicilia Express punta a offrire una vera esperienza di viaggio. Lungo il percorso sono previsti intrattenimento musicale dal vivo, animazione, degustazioni di prodotti tipici siciliani e momenti di aggregazione. Tra gli ospiti annunciati figurano il cantante Lello Analfino e il tenore siciliano Alberto Urso, vincitore del talent show «Amici», oltre a master class dedicate al mondo del vino e dei dolci tradizionali.

«Il Sicilia Express si conferma non solo un successo organizzativo, ma anche un segno concreto di attenzione verso i bisogni dei siciliani, ovunque si trovino», commenta il presidente della Regione Renato Schifani. «Un progetto che cresce e si evolve, mantenendo la promessa di riportare a casa chi ama la Sicilia».

Sulla stessa linea l’assessore regionale ai Trasporti Alessandro Aricò: «Non si tratta soltanto di garantire un collegamento ferroviario, ma di offrire un servizio che unisce identità, tradizioni e modernità. Il raddoppio delle corse dimostra quanto questa iniziativa sia apprezzata e necessaria».

Per l’acquisto dei biglietti è consigliabile monitorare il sito www.fstrenituristici.it. I ticket saranno disponibili anche tramite app, biglietterie e self service nelle stazioni. Tutte le informazioni e il programma degli eventi sono consultabili su www.siciliaexpress.eu.