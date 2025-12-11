Premio Impresa è Donna 2025, Eleonora Patané trionfa a Catania

Eleonora Patané conquista la VI edizione del Premio “Impresa è Donna” nella cornice del Teatro Massimo Bellini, tra innovazione, talento e storie di imprenditoria al femminile.

CATANIA – È Eleonora Patané la vincitrice della VI edizione del Premio regionale “Impresa è Donna”, promosso da Terziario Donna Confcommercio Catania per valorizzare e raccontare l’imprenditoria femminile siciliana. La proclamazione si è svolta ieri sera nello scenario del Teatro Massimo Bellini, simbolo culturale della città.

Dieci le imprenditrici finaliste, selezionate tra oltre 60 candidature provenienti da tutta l’Isola. A contendersi il riconoscimento sono state Nuccia Alboni, Simona Barone, Tindara Crisafulli, Carmen Di Prima, Perla Maria Rita Fiamingo, Laura Lupo, Anna Maria Milazzo, Sonia Nicosia, Eleonora Patané e Cristina Virzì.

Il secondo posto è andato a Tindara Crisafulli, mentre sul terzo gradino del podio è salita Cristina Virzì. Quarta classificata Perla Fiamingo, rimasta fuori dal podio per un solo voto.

Nel corso della serata sono stati assegnati anche tre premi speciali: il riconoscimento per il Sociale a Cristina Virzì, quello per la Resilienza a Eleonora Patané e il premio per l’Innovazione ad Anna Maria Milazzo.

A decretare le vincitrici una giuria qualificata, presieduta da Pietro Agen, presidente di Confcommercio Catania, e composta, tra gli altri, da Luciana Di Bisceglie (presidente CCIAA Bari), Melania D’Angelo di Banca Generali, dal sovrintendente del Teatro Bellini Giovanni Cultrera e da numerosi esponenti del mondo imprenditoriale e professionale.

Il tema scelto per questa edizione è stato l’Intelligenza Artificiale, esplorata come leva di sviluppo e opportunità per le imprese. Interamente realizzata con l’AI la sigla di apertura della cerimonia, firmata da Tiziana La Piana. All’argomento è stato dedicato anche l’intervento dello psicoterapeuta e scrittore Salvo Noé, che ha riflettuto sull’impatto dell’AI nella vita quotidiana e nelle relazioni umane.

La serata, condotta da Ruggero Sardo e dalla presidente di Terziario Donna Confcommercio Catania Matilde Cifali, ha unito impresa, cultura e spettacolo. Applausi per l’esibizione delle campionesse mondiali di jujitsu della Asd Dojo Jujitsu Catania Giada Costa e Alice La Rosa, insieme a Sebastiano Amore, e per l’omaggio alle eccellenze sportive siciliane.

Spazio anche alla musica, con la performance della musicista Lina Gervasi al theremin, accompagnata dal maestro Denis Marino, e con il duo Bellamorea, che ha proposto un brano inedito contro la violenza sulle donne. Emozionante l’esibizione a sorpresa della stessa Matilde Cifali.

Durante la serata è stato inoltre conferito un riconoscimento ad Adriana Santonocito, CEO di Ohoskin. Presente, in rappresentanza dell’amministrazione comunale, l’assessore Viviana Lombardo.

Il Premio “Impresa è Donna”, nato da un’intuizione di Matilde Cifali, è oggi un premio a carattere regionale e un vero e proprio contest sull’imprenditoria femminile, capace di raccontare storie di innovazione, resilienza e successo, offrendo modelli concreti alle nuove generazioni di imprenditrici siciliane.

