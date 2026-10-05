Sagra del Pistacchio Bronte, folla per la 35ª edizione

Migliaia di persone hanno riempito vie e piazze del centro storico di Bronte per la 35ª edizione della Sagra del Pistacchio, chiusa nella serata di sabato 4 ottobre con il taglio della torta che ha concluso la manifestazione. È la prima edizione organizzata sotto la guida del sindaco Giuseppe Gullotta.

Show cooking e la torta da record

Fin dal mattino i maestri pasticceri e i ristoratori della città hanno proposto assaggi e preparazioni a base di «Oro verde», alternando eventi e dimostrazioni di show cooking in diversi punti del paese. Il momento più atteso è arrivato in serata, con il taglio della grande torta al pistacchio realizzata dall’associazione Conpait insieme a Caffetteria Luca, Life Caffè, Costanzo Bar, Bar Saitta, Caffè Galaxy e Fruit Service di Mario Marullo.

Le autorità presenti

Alla cerimonia conclusiva hanno preso parte il vicepresidente della Regione Siciliana Luca Sammartino, l’onorevole Giuseppe Castiglione, il sindaco di Randazzo Nino Grillo, la presidente del Consiglio comunale Silvia Fallico, insieme alla Giunta e a diversi consiglieri comunali. Presenti anche le Forze dell’Ordine, rappresentate dal comandante dei Carabinieri di Randazzo, capitano Nunzio Pugliese.

Le parole del sindaco Gullotta

Il sindaco Gullotta ha commentato la partecipazione definendola la conferma del successo della manifestazione. «La vostra imponente partecipazione conferma il pieno successo di questa celebrazione», ha detto, aggiungendo che il merito va a chi ha lavorato per l’organizzazione: «Se abbiamo raggiunto un risultato così straordinario, il merito va a tutti coloro che, con dedizione quotidiana, hanno lavorato per garantire un’organizzazione impeccabile».

Il primo cittadino ha ringraziato gli assessorati regionali, il presidente del Consorzio di Tutela del Pistacchio di Bronte DOP Enrico Cimbali, le Forze dell’Ordine e i capi area, con una menzione per Patrizia Orefice, Nunzio Giuffrida, Eleonora Palmeri, Nino Saitta e Domenico Fiorito, oltre all’assessore che ha curato l’organizzazione della Sagra, Fabio Meli.

L’annuncio della visita UE al Castello di Nelson

Nel suo intervento Sammartino ha parlato del valore del prodotto locale: «Valorizzare il pistacchio di Bronte significa premiare la dedizione di agricoltori, trasformatori e artigiani che oggi ci offrono un prodotto di altissimo profilo, buono e salutare». Ha poi spiegato la scelta dell’amministrazione di puntare sul Consorzio: «Insieme all’Amministrazione comunale abbiamo scelto di investire con convinzione sul Consorzio per promuovere l’identità di questa terra».

Il vicepresidente della Regione ha infine annunciato una visita istituzionale prevista per i prossimi giorni. «Il 14 e 15 ottobre la Commissione Europea farà tappa al Castello di Nelson per certificare il percorso intrapreso dalle nostre istituzioni», ha detto, spiegando che l’incontro servirà a presentare le aziende del territorio: «Sarà l’occasione per mostrare a livello internazionale l’eccellenza e il valore delle aziende brontesi».

La festa è proseguita fino a tarda notte tra le vie del centro.