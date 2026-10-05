“Doniamoci”, a Giarre solidarietà, musica e alta cucina

Giarre. Torna oggi a Radicepura “Doniamoci – Fundraising Dinner”, l’iniziativa di beneficenza dedicata al sostegno della ricerca scientifica sulla fibrosi cistica. L’appuntamento, giunto alla nona edizione, è fissato alle 18.45 e quest’anno vedrà anche la partecipazione straordinaria di Fabio Concato.

Ideato dall’imprenditore Claudio Miceli, l’evento rinnova il proprio impegno sostenendo i progetti Case LIFC, della Lega Italiana Fibrosi Cistica, e Restart-CFTR della Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica.

Secondo quanto riportato dagli organizzatori, nelle prime otto edizioni “Doniamoci” ha raccolto complessivamente oltre 700 mila euro. Quest’anno la Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica ha inoltre riconosciuto la manifestazione come migliore evento charity a livello nazionale per organizzazione, comunicazione e capacità di raccolta fondi.

Una rete di oltre cento sostenitori

Attorno all’iniziativa si è consolidata negli anni una rete che coinvolge imprese, mondo della ricerca e comunicazione. Sono oltre cento gli sponsor, mentre la famiglia Faro mette a disposizione Radicepura per ospitare la serata.

Per il terzo anno consecutivo l’evento gode inoltre del patrocinio della Presidenza dell’Assemblea regionale siciliana.

La direzione artistica è affidata ancora una volta a Ruggero Sardo. La serata vuole affiancare alla raccolta fondi un momento di incontro tra musica, gastronomia e quanti hanno scelto di sostenere la ricerca sulla fibrosi cistica.

Fabio Concato ospite di “Doniamoci” a Giarre

Tra gli ospiti più attesi ci sarà Fabio Concato, protagonista di una carriera che lo ha reso una delle voci più riconoscibili della canzone d’autore italiana.

Il programma musicale vedrà anche la presenza del giovane sassofonista Alfio Russo, vincitore del programma televisivo “Dalla strada al palco”.

Oltre 80 professionisti per il percorso gastronomico

Una parte centrale della serata sarà dedicata alla cucina. Saranno coinvolti oltre 80 professionisti, tra chef dell’alta ristorazione coordinati da Seby Sorbello e pasticcieri della Conpait, guidati da Peppe Leotta.

Un impegno organizzativo importante: nella scorsa edizione, secondo i dati forniti, sono state preparate oltre 24 mila portate.

Il percorso gastronomico sarà accompagnato dalle cantine del territorio, coordinate da AIS Catania – Associazione Italiana Sommelier, presieduta da Mariagrazia Vinciguerra.

Ricerca scientifica e raccolta fondi restano così il centro di una serata che, anno dopo anno, ha costruito attorno a “Doniamoci” una rete sempre più ampia di sostenitori.