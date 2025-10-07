Le Ciminiere si illuminano di azzurro e verde per sensibilizzare su dislessia e salute mentale

L’8 e il 10 ottobre il complesso monumentale di Catania partecipa al calendario civico con due illuminazioni simboliche dedicate alla Giornata Internazionale della Dislessia e alla Giornata Mondiale della Salute Mentale.

CATANIA – Il complesso delle Ciminiere aderisce alle iniziative del calendario civico della Città Metropolitana di Catania, illuminandosi di azzurro e di verde per due importanti giornate di sensibilizzazione dedicate a tematiche sociali e sanitarie di grande rilevanza.

L’8 ottobre, in occasione della Giornata Internazionale della Dislessia, le Ciminiere si tingeranno di azzurro grazie a un’illuminazione notturna mirata. L’obiettivo è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica sui disturbi specifici dell’apprendimento (DSA), promuovendo una maggiore consapevolezza e sostegno verso le persone che ne sono affette, in particolare bambini e ragazzi in età scolastica.

Il 10 ottobre, invece, le Ciminiere si illumineranno di verde per celebrare la Giornata Mondiale della Salute Mentale, ricorrenza istituita per combattere lo stigma legato ai disturbi mentali e favorire la diffusione di una cultura basata sull’attenzione, l’inclusione e il rispetto per la salute psicologica di ogni individuo.

Attraverso queste iniziative, la Città Metropolitana di Catania riafferma la propria adesione al calendario civico, un insieme di giornate e ricorrenze dedicate alla memoria collettiva, ai diritti, alla cittadinanza attiva e ai valori democratici e sociali, celebrati attraverso eventi laici che affiancano il calendario religioso.

Con l’illuminazione simbolica del complesso monumentale, Catania partecipa attivamente alla promozione di una cultura della consapevolezza, della solidarietà e dell’inclusione, sottolineando il valore della memoria civica e dell’impegno condiviso.

Un doppio gesto simbolico che trasforma il patrimonio monumentale in un megafono di consapevolezza per tutta la città.