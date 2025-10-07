Mariangela Pira riceve il Premio Favignana 2025: il Festival Florio celebra il giornalismo che racconta l’economia

Il Premio Favignana 2025 per il Giornalismo va a Mariangela Pira, voce autorevole dell’informazione economica italiana, capace di rendere accessibili temi complessi con chiarezza e competenza.

Sarà Mariangela Pira, giornalista e conduttrice di Sky TG24, a ricevere il Premio Favignana 2025 per il Giornalismo. Il riconoscimento le verrà consegnato sabato 11 ottobre alle ore 20:30, nella suggestiva cornice dell’ex Stabilimento Florio, durante la serata clou del Festival Florio. La manifestazione culturale torna a Favignana dopo quattro anni di pausa, con una nuova edizione in programma il 10 e 11 ottobre 2025.

Mariangela Pira è tra le firme più seguite dell’informazione economica italiana. Con uno stile chiaro, rigoroso e divulgativo, ha saputo avvicinare il grande pubblico a temi complessi come economia, finanza e scenari internazionali. La sua rubrica quotidiana #3fattori, diventata anche un podcast di successo, e i suoi libri l’hanno resa un punto di riferimento per chi vuole comprendere l’impatto dell’economia globale sulla vita quotidiana.

Nel corso della sua carriera ha lavorato a New York con l’ANSA e in Cina, collaborando con Milano Finanza, Panorama, Il Venerdì di Repubblica, L’Espresso, oltre a esperienze per Class CNBC, TG5, TG La7 e il Ministero degli Esteri per Esteri NewsDossier. Ha seguito missioni in Afghanistan, Libano, Iraq, Israele e Palestina e oggi è impegnata con Terre des Hommes, in particolare sui temi dell’istruzione e dei diritti delle donne.

Autrice di libri come Fozza Cina (Baldini&Castoldi, 2017), Annozero d.C. (Chiarelettere, 2020), Cronaca di un disastro non annunciato (Chiarelettere, 2020) ed Effetto domino (Chiarelettere, 2023), ha ricevuto numerosi riconoscimenti: dal Premiolino 2023, il più importante premio italiano per l’informazione, al Premio Amerigo, al Globo per il Giornalismo e al Premio Internazionale Buone Pratiche del Parlamento Europeo e News Reminder.

Il Premio Favignana, promosso dal Comune di Favignana e diretto da Giuseppe Scorzelli, celebra ogni anno figure del mondo della cultura, del giornalismo e della scienza che si distinguono per il loro contributo pubblico. Dopo quattro anni di sospensione, il Festival Florio torna con un’edizione autunnale che guarda al futuro.

La serata dell’11 ottobre si aprirà con una degustazione di eccellenze enogastronomiche locali a cura delle Cantine Florio e de I Veri Sapori Favignanesi, e si concluderà con il concerto esclusivo del chitarrista Giovanni Baglioni, noto per la sua tecnica fingerstyle.

Il programma del Festival prenderà il via venerdì 10 ottobre alle 18:30 con “Aspettando il Premio Favignana”, incontro letterario nei Giardini dell’Hotel Aegusa con lo scrittore Roberto Ippolito, che presenterà il suo ultimo libro Wilde, come se (Sem Feltrinelli).