Blitz della Squadra Mobile a San Berillo, otto arresti

Operazione della Polizia di Stato su disposizione della Procura di Catania: otto persone raggiunte da misure cautelari per spaccio di droga legato alla piazza di San Berillo.

La Polizia di Stato di Catania, su disposizione della Procura della Repubblica, ha dato esecuzione a un’ordinanza cautelare emessa dal gip nei confronti di otto soggetti accusati di essere coinvolti in un vasto giro di spaccio di sostanze stupefacenti. Le indagini, coordinate dal Servizio Centrale Operativo e condotte dalla Squadra Mobile di Catania, hanno portato all’individuazione di una rete di presunti fornitori attivi nella zona del quartiere San Berillo.

Secondo quanto emerso, gli indagati sarebbero i principali rifornitori della piazza di spaccio gestita da numerosi cittadini stranieri arrestati il mese scorso nell’ambito dell’operazione “Safe Zone 2”. Nel corso del blitz, gli agenti – supportati da unità cinofile e dal Reparto Prevenzione Crimine Sicilia Orientale – stanno eseguendo perquisizioni nei luoghi riconducibili ai soggetti coinvolti.

L’operazione rappresenta un ulteriore colpo al traffico di droga nel centro di Catania, dopo le recenti azioni repressive volte a ripristinare condizioni di legalità nel quartiere San Berillo, da tempo considerato una delle principali aree di spaccio del capoluogo etneo.

Le persone citate sono da considerarsi non colpevoli fino a sentenza definitiva. È garantito il diritto di replica e aggiornamento degli interessati.