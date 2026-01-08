Liberty in Jazz 2026 a Catania: apre l’Alberto Asero 4et con Elena Longo

Parte da Villa Ardizzone la nuova stagione jazz 2026 di Musikante: sul palco l’Alberto Asero 4et con la special guest Elena Longo.

Domani, venerdì 9 gennaio alle 21, nella suggestiva cornice di Villa Ardizzone Eventi di Catania (viale Mario Rapisardi 114) prende il via la nuova rassegna “Liberty in Jazz 2026”, promossa dall’associazione Musikante guidata dal presidente e direttore artistico Antonio Petralia. Sei appuntamenti, da gennaio a giugno, in una dimora storica che è autentica perla del liberty catanese e che, ancora una volta, si apre alla cultura, all’arte e alla musica.

A inaugurare la rassegna sarà l’Alberto Asero 4et, formazione guidata dal vibrafonista Alberto Asero, protagonista della scena jazz siciliana e collaboratore di artisti di spicco come Lino Patruno. Con lui sul palco, Guglielmo Beneventano al pianoforte, Gaetano Palumbo al contrabbasso e Antonio Petralia alla batteria. Special guest della serata sarà la voce di Elena Longo, artista di straordinaria versatilità e intensità interpretativa.

“Liberty in Jazz 2026” nasce come nuovo percorso sonoro dedicato alla valorizzazione del jazz nelle sue molteplici sfaccettature, con uno sguardo contemporaneo e una radice profondamente legata alla tradizione. Ogni appuntamento offrirà un’esperienza diversa, spaziando dall’intimità dei piccoli ensemble alla potenza espressiva dei quartetti.

La rassegna si propone come spazio di incontro e condivisione tra musicisti e pubblico, un contenitore di idee, contaminazioni e libertà creative. Non solo concerti, ma un invito ad ascoltare, esplorare e vivere la musica come forma di bellezza accessibile e universale. Catania conferma così il suo ruolo di città attenta e viva nel panorama jazzistico nazionale.

