Tenta di rubare uno scooter in centro a Catania: arrestato 18enne in fuga da una comunità

Il giovane era già sottoposto a messa alla prova: è stato bloccato dalla Polizia in via Santa Maria la Grande

CATANIA – Ha tentato di rubare uno scooter parcheggiato in strada insieme a un complice, ma è stato sorpreso e arrestato in flagranza dalla Polizia di Stato. Protagonista della vicenda è un ragazzo di 18 anni, già affidato a una comunità nell’ambito di un provvedimento del Tribunale per l’esecuzione della messa alla prova. L’arresto è avvenuto nel pieno centro cittadino, in via Santa Maria la Grande, durante un servizio di pattugliamento del territorio da parte degli agenti della squadra volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania.

I poliziotti, transitando lungo la via, hanno notato due giovani accovacciati su uno scooter in sosta e si sono avvicinati per un controllo. A pochi metri di distanza è apparso chiaro che i due stavano cercando di forzare il mezzo. Alla vista della pattuglia, i ragazzi hanno tentato di fuggire: uno è riuscito a far perdere le proprie tracce nelle vie limitrofe, mentre l’altro è stato bloccato dopo un breve inseguimento.

Il giovane, che aveva già infranto il paravento del motociclo e rotto il bloccasterzo, è stato immediatamente fermato. Dagli accertamenti effettuati nelle banche dati delle forze dell’ordine, è emerso che si era allontanato dalla comunità nella quale era stato collocato da alcuni mesi. La proprietaria dello scooter è stata rintracciata e ha sporto denuncia.

In considerazione dei fatti, il 18enne è stato arrestato per tentato furto aggravato, ferma restando la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva. Su disposizione del Pubblico Ministero, è stato subito rimesso in libertà e ricollocato in comunità, in attesa del giudizio di convalida davanti al Gip.