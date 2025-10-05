Addio a Mario Finocchiaro, ex questore di Catania: funerali lunedì in Cattedrale

Redazione 05 Ottobre 2025 - 09:04

Aveva 69 anni ed era stato alla guida delle Questure di Agrigento, Crotone, Perugia e Catanzaro

CATANIA – Si è spento all’età di 69 anni Mario Finocchiaro, ex questore di Catania. Era stato ricoverato ieri d’urgenza in ospedale per un improvviso malore. La notizia della sua morte ha suscitato profonda commozione negli ambienti della Polizia di Stato e nelle città dove ha prestato servizio. I funerali saranno celebrati lunedì 6 ottobre alle 11.30 nella Cattedrale di Catania, sua città natale.

Entrato in Polizia nel 1985, Finocchiaro ha ricoperto incarichi di grande responsabilità in diverse sedi italiane. A Palermo ha lavorato nel reparto mobile e poi come dirigente dell’ufficio scorte. A Caltanissetta ha ricoperto incarichi alla squadra mobile e alla Digos, fino a diventarne capo per oltre sei anni.

Successivamente ha prestato servizio a Enna come capo di gabinetto e poi come capo della squadra mobile. Dopo la promozione a primo dirigente, è tornato a Enna come vice questore vicario, quindi è stato nominato capo di gabinetto del questore di Catania.

Nel dicembre 2010 è stato designato vice questore vicario a Cosenza. Il 22 maggio 2012, con la promozione a dirigente superiore, ha diretto le questure di Crotone, Agrigento, Perugia e Catanzaro.

Figura stimata all’interno dell’amministrazione e punto di riferimento in tutte le sedi dove ha operato, Finocchiaro lascia un ricordo di competenza, rigore e dedizione al servizio delle istituzioni.

