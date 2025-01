Operazione “Molosso”: Disarticolata Piazza di Spaccio a San Cristoforo

A Catania, i Carabinieri del Comando Provinciale, supportati dal Nucleo Cinofili di Nicolosi e dalla Compagnia di Intervento Operativo del XII Reggimento “Sicilia”, hanno eseguito ordinanze di custodia cautelare nei confronti di 18 persone, di cui 13 maggiorenni e 5 minorenni. Gli indagati sono accusati di far parte di un’associazione dedita al traffico e spaccio di sostanze stupefacenti. L’indagine, avviata nel giugno 2023, ha permesso di individuare una piazza di spaccio allestita in un appartamento di via Salvatore Di Giacomo, nel quartiere San Cristoforo. Il gruppo, organizzato in modo imprenditoriale, operava con compiti precisi: vedette, cassieri e pusher si alternavano in turni ben definiti, con orari di attività dalle 9:00 del mattino fino alle 3:00 di notte.

L’appartamento era stato modificato con due porte blindate, di cui una dotata di una finestrella per lo scambio di droga e denaro, per evitare l’ingresso dei clienti. Inoltre, era presente un sofisticato sistema di videosorveglianza, con telecamere che monitoravano il perimetro dello stabile e rilanciavano le immagini a un maxischermo all’interno della casa. Durante le indagini, i Carabinieri hanno sequestrato 1,2 kg di marijuana, 23 grammi di crack e materiale per il confezionamento della droga. Sono state arrestate 14 persone in flagranza, segnalati 62 acquirenti, di cui 8 minorenni, e sequestrati beni per un valore complessivo di 162.000 euro.

Il gruppo, nonostante i primi arresti, secondo la ricostruzione, aveva rapidamente ripreso l’attività, adottando nuove strategie per eludere i controlli. La droga veniva stoccata in abitazioni considerate sicure e trasportata in piccole quantità con veicoli noleggiati. L’operazione, denominata “Molosso”, prende il nome da un cucciolo di Rottweiler trovato nell’appartamento, utilizzato come cane da guardia dagli indagati. Il cagnolino, battezzato Dante, è stato affidato all’Asp e successivamente adottato da una famiglia catanese.

I maggiorenni arrestati hanno un’età compresa tra i 20 e i 44 anni, con ruoli chiave nell’organizzazione. L’attività illecita, monitorata per mesi, avrebbe generato un giro d’affari di circa 162.000 euro, confermando il peso economico della piazza di spaccio nel contesto della criminalità organizzata.

Tra i destinatari del provvedimento: Condorelli Salvatore 37 anni, Russo Massimiliano Claudio 25 anni, Licandro Alessio 23 anni, Onesto Carmine 23 anni, Munzone Giovanni 44 anni, Ciraudo , Giuseppe 23 anni, La Rosa Francesco 32 anni, Miraglia Michele 20 anni, Aversa Nicodemo 29 anni, Patanè Francesco 21 anni, Salamanca Simone 23 anni, Scuderi Gioele 25 anni, Gambero Giuseppe 24 anni.

L’operazione coordinata dalla Procura Distrettuale Antimafia di Catania e dalla Procura per i Minorenni ha portato anche all’esecuzione di perquisizioni nei confronti di altri sei indagati in stato di libertà.