Grave incidente al viale Africa: giovane in condizioni critiche, si cerca l’auto pirata

Catania – Restano critiche le condizioni di Marco Nicotra, il diciottenne investito alle prime ore del mattino di due giorni fa al viale Africa da un’auto che, dopo averlo travolto, è fuggita senza prestare soccorso. Il ragazzo è stato colpito violentemente alla testa, riportando gravi traumi che hanno richiesto il ricovero d’urgenza all’ospedale Garibaldi Centro.

L’allarme è stato dato da un automobilista di passaggio, che ha immediatamente chiamato i soccorsi. Gli operatori del 118, giunti tempestivamente sul luogo dell’incidente, hanno stabilizzato il giovane e lo hanno trasportato in codice rosso al pronto soccorso. Tuttavia, con il passare delle ore, il quadro clinico è peggiorato, rendendo necessario il trasferimento nell’Unità Operativa di Rianimazione. Al momento, la prognosi è riservata e Marco si trova in coma farmacologico.

Indagini in corso

Gli agenti della polizia locale hanno effettuato i rilievi sul posto per oltre un’ora, cercando di raccogliere ogni elemento utile a ricostruire la dinamica dell’incidente. Secondo quanto emerso, l’investitore sarebbe alla guida di una Fiat 500 bianca. L’auto, dopo l’impatto, si è dileguata senza fermarsi, lasciando il ragazzo gravemente ferito sull’asfalto.

L’appello disperato del padre di Marco ha fatto il giro dei social, nel tentativo di rintracciare l’autore del gesto. «Non avrei mai voluto scrivere queste parole – ha dichiarato il padre – ma mi trovo costretto dalle circostanze: intorno alle 4 del mattino, mio figlio è stato travolto da un’auto pirata tra via Raffineria e via Scuto Costarelli. Chiedo a chiunque abbia visto qualcosa o abbia annotato il numero di targa di farsi avanti, anche in forma anonima, contattando le autorità».

L’importanza della collaborazione

Le forze dell’ordine continuano a lavorare senza sosta per rintracciare il responsabile. Ogni informazione potrebbe rivelarsi fondamentale per fare giustizia. «Ci appelliamo al senso civico di tutti i cittadini – hanno dichiarato i Carabinieri – affinché chiunque abbia notato qualcosa di utile si rivolga alle autorità competenti».

L’intera comunità attende con ansia aggiornamenti sulle condizioni di Marco, un giovane la cui vita è stata sconvolta da un atto di irresponsabilità che non deve restare impunito.