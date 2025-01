Arrestato 41enne a Catania per violazione del divieto di avvicinamento ed aggressione

Un uomo di 41 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato per aver violato la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla sua ex compagna. L’intervento è avvenuto nei pressi del viale Mario Rapisardi, in seguito a diverse segnalazioni giunte al numero unico di emergenza 112 riguardo un’aggressione in corso.

Secondo i testimoni, l’uomo avrebbe picchiato la donna e, successivamente, l’avrebbe rincorsa a bordo di uno scooter. Fortunatamente, alcuni passanti sono intervenuti, riuscendo a fermare l’aggressore e costringendolo a fuggire.

All’arrivo delle Volanti, la donna è stata trovata in evidente stato di shock, con una ferita alle labbra e segni di violenza sul collo e sul viso. La vittima ha raccontato agli agenti di essere stata minacciata, schiaffeggiata e di aver subito un colpo alla testa contro un muro durante l’aggressione.

L’uomo, già destinatario di un provvedimento restrittivo per precedenti episodi di violenza dovuti alla sua gelosia, era stato arrestato pochi giorni prima per un episodio analogo. Nonostante ciò, ha continuato a perseguitare la sua ex compagna, che nel frattempo aveva iniziato a ricostruire la propria vita.

La pattuglia delle Volanti è riuscita a rintracciarlo poco distante dal luogo dell’aggressione e a trarlo in arresto. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso il Tribunale di Catania, l’uomo è stato condotto al carcere di Piazza Lanza.

L’episodio mette ancora una volta in evidenza l’importanza di segnalare e contrastare tempestivamente i casi di violenza domestica, per garantire la sicurezza delle vittime.