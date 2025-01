Controlli della Polizia a Catania: Sosta Selvaggia, Furto di Energia e Violazioni al Codice della Strada

Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza “Borgo Ognina”, in collaborazione con il Reparto Prevenzione Crimine Sicilia Orientale, la Polizia Stradale e la Polizia Locale, hanno intensificato i controlli nella zona del Policlinico per contrastare il fenomeno della sosta selvaggia.

Nel tratto di strada adiacente alla struttura ospedaliera sono state trovate numerose auto parcheggiate in aree riservate ai mezzi di soccorso, ostacolando potenzialmente l’arrivo tempestivo dei pazienti al Pronto Soccorso. I poliziotti hanno sanzionato 32 automobilisti per queste infrazioni.

L’attività si è poi estesa al quartiere Picanello, dove sono stati controllati quattro chioschi-bar per verificare il rispetto delle licenze per la somministrazione di alimenti e bevande. In uno degli esercizi commerciali, con il supporto dei tecnici dell’Enel, è stato accertato un allaccio abusivo alla rete elettrica. L’impianto alimentava frigoriferi, congelatori e climatizzatori, generando un furto di energia stimato in circa 10.000 euro. Il titolare è stato denunciato per furto di energia.

Durante l’operazione, gli agenti hanno identificato 320 persone e controllato 92 veicoli, riscontrando 70 violazioni al Codice della Strada, tra cui l’assenza di casco protettivo, mancanza di assicurazione e guida senza patente.

Infine, sono state controllate tre strutture ricettive nella zona di competenza per verificare l’adempimento degli obblighi di comunicazione degli alloggiati. Non sono state rilevate irregolarità in questo ambito.

Questi controlli mirano a garantire la sicurezza pubblica e a contrastare comportamenti irregolari o pericolosi per la collettività.