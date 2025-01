Sicurezza e Soccorsi: Una Domenica Intensa sull’Etna Nord

È stata una domenica particolarmente impegnativa per la Polizia di Stato, impegnata nelle attività di controllo e soccorso sulle piste degli impianti sciistici del versante Etna Nord. Gli agenti, esperti sciatori, hanno operato con motoslitte e sci, garantendo sicurezza e assistenza grazie all’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania.

Durante la giornata, i poliziotti hanno soccorso otto sciatori coinvolti in incidenti, fortunatamente non gravi. Gli infortuni, causati da cadute accidentali, hanno provocato traumi di varia natura. Grazie alla collaborazione con i soccorritori della FISPS, gli sciatori sono stati prontamente assistiti. Tra i casi più rilevanti, uno sciatore ha riportato lesioni al femore ed è stato trasportato in ospedale, dopo essere stato immobilizzato per garantire la sicurezza durante il trasferimento.

Anche fuori dalle piste, gli agenti hanno prestato soccorso. Una donna, vittima di contusioni alla colonna vertebrale, è stata assistita prima dai soccorritori del CAI e successivamente dai poliziotti. La sinergia tra i vari operatori ha permesso un intervento rapido ed efficace, con il trasporto della donna in ospedale per le cure necessarie.

Il servizio di sicurezza e soccorso in montagna della Polizia di Stato si conferma essenziale per garantire il benessere di sciatori, snowboarder e appassionati di montagna che frequentano l’Etna. Le “volanti della neve”, grazie alla loro costante presenza, assicurano il rispetto del “Codice delle Nevi” e intervengono prontamente in caso di necessità. Gli agenti, appositamente formati presso il Centro di Addestramento Alpino di Moena, operano con professionalità e competenza.

Dall’inizio della stagione sciistica, sono stati effettuati 55 interventi di soccorso. Nella maggior parte dei casi, gli incidenti sono stati causati da scarsa esperienza tecnica degli sciatori. In due occasioni, è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso a causa della gravità delle lesioni.

La Questura di Catania raccomanda a tutti gli appassionati di seguire corsi di formazione tecnica e di indossare le opportune protezioni, così da evitare incidenti che potrebbero compromettere la propria salute. La prevenzione e il rispetto delle regole sono fondamentali per godere della bellezza della montagna in sicurezza.