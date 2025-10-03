Operazione all’alba: sette misure cautelari per rapine e armi illegali

CATANIA – Sin dalle prime ore di questa mattina, i Carabinieri del Comando Provinciale di Catania, con il supporto dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Sicilia” e delle unità cinofile del Nucleo di Nicolosi, stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di sette persone. Per sei di loro è stato disposto il carcere, mentre un indagato è stato posto ai domiciliari.

L’indagine della Procura etnea ipotizza, a vario titolo e ferma restando la presunzione d’innocenza fino a sentenza definitiva, reati che vanno dall’associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati contro il patrimonio alla rapina aggravata, dalle lesioni personali al possesso di segni distintivi contraffatti, fino alla detenzione e porto illegale di armi e oggetti atti a offendere.

L’attività investigativa, condotta tra novembre 2024 e giugno 2025 dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Fontanarossa, è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Catania, che ha richiesto e ottenuto dal Gip del Tribunale etneo l’emissione delle misure cautelari eseguite oggi.