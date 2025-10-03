“Democrazia Partecipata 2025”: c’è tempo fino al 7 ottobre per votare i progetti dei cittadini
CATANIA – Ultimi giorni per partecipare all’iniziativa “Democrazia Partecipata 2025”, promossa dal Comune di Catania per coinvolgere direttamente i cittadini nelle scelte di interesse collettivo. Le votazioni resteranno aperte fino alle ore 23.59 di martedì 7 ottobre.
L’iniziativa, prevista dalla normativa regionale, permette ai residenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età di esprimere la propria preferenza su uno dei dodici progetti ammessi, proposti da cittadini e selezionati da una commissione di valutazione. Le proposte spaziano dall’ambiente alla cultura, dalla rigenerazione urbana al sostegno ai giovani, rappresentando un’occasione concreta per incidere sulla vita della comunità.
Le risorse disponibili, pari a circa 200 mila euro, saranno destinate alle iniziative più votate, che verranno poi realizzate dal Comune attraverso procedure di evidenza pubblica.
Per votare è sufficiente collegarsi al portale istituzionale tramite la piattaforma “Catania Semplice” (https://cataniasemplice.comune.catania.it), utilizzando le proprie credenziali Spid o Cie. All’interno della piattaforma è possibile consultare nel dettaglio tutte le proposte progettuali.
Chi preferisce la modalità cartacea può recarsi all’Ufficio Relazioni con il Pubblico di Palazzo degli Elefanti negli orari di apertura, dove potrà visionare i progetti e votare direttamente.
L’obiettivo dell’iniziativa è promuovere la partecipazione attiva e condivisa alle scelte che riguardano il futuro della città, dando ai cittadini la possibilità di incidere in modo diretto sull’utilizzo delle risorse pubbliche.