“Democrazia Partecipata 2025”: c’è tempo fino al 7 ottobre per votare i progetti dei cittadini

Segui Cataniaoggi su Google News
Redazione 03 Ottobre 2025 - 08:17

CATANIA – Ultimi giorni per partecipare all’iniziativa “Democrazia Partecipata 2025”, promossa dal Comune di Catania per coinvolgere direttamente i cittadini nelle scelte di interesse collettivo. Le votazioni resteranno aperte fino alle ore 23.59 di martedì 7 ottobre.

L’iniziativa, prevista dalla normativa regionale, permette ai residenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età di esprimere la propria preferenza su uno dei dodici progetti ammessi, proposti da cittadini e selezionati da una commissione di valutazione. Le proposte spaziano dall’ambiente alla cultura, dalla rigenerazione urbana al sostegno ai giovani, rappresentando un’occasione concreta per incidere sulla vita della comunità.

Le risorse disponibili, pari a circa 200 mila euro, saranno destinate alle iniziative più votate, che verranno poi realizzate dal Comune attraverso procedure di evidenza pubblica.

Per votare è sufficiente collegarsi al portale istituzionale tramite la piattaforma “Catania Semplice” (https://cataniasemplice.comune.catania.it), utilizzando le proprie credenziali Spid o Cie. All’interno della piattaforma è possibile consultare nel dettaglio tutte le proposte progettuali.

Chi preferisce la modalità cartacea può recarsi all’Ufficio Relazioni con il Pubblico di Palazzo degli Elefanti negli orari di apertura, dove potrà visionare i progetti e votare direttamente.

L’obiettivo dell’iniziativa è promuovere la partecipazione attiva e condivisa alle scelte che riguardano il futuro della città, dando ai cittadini la possibilità di incidere in modo diretto sull’utilizzo delle risorse pubbliche.

Operazione all’alba: sette misure cautelari per rapine e armi illegali

Redazione 03 Ottobre 2025 - 08:29

Parco Gioeni riapre ai cittadini: nuovi alberi, aree rinnovate e sostenibilità ambientale

Redazione 03 Ottobre 2025 - 06:16

Nesima, chiosco sotto sequestro: denunciato il titolare

Redazione 02 Ottobre 2025 - 18:35

Tentata rapina all’ufficio postale, arrestato 36enne catanese

Redazione 02 Ottobre 2025 - 16:35

Bellini International Context 2025: Grande successo per la quinta edizione

Redazione 02 Ottobre 2025 - 15:09

Paternò, tre indagati per tentato omicidio legato a un presunto debito di droga

Redazione 02 Ottobre 2025 - 15:01

Ultimissime

Operazione all’alba: sette misure cautelari per rapine e armi illegali

Redazione 03 Ottobre 2025 - 08:29

“Democrazia Partecipata 2025”: c’è tempo fino al 7 ottobre per votare i progetti dei cittadini

Redazione 03 Ottobre 2025 - 08:17

UFFICIALE, dal 3 novembre erogato il nuovo reddito energetico: 80.000€ per pagarti le bollette | Puoi cancellare il numero dell’Enel

Carolina Falco 03 Ottobre 2025 - 07:35

Parco Gioeni riapre ai cittadini: nuovi alberi, aree rinnovate e sostenibilità ambientale

Redazione 03 Ottobre 2025 - 06:16

Bonifici, dal 9 ottobre cambia tutto nell’UE: migliaia di italiani esposti a un nuovo rischio frode | Questa volta è facilissimo perdere tutto

Carolina Falco 02 Ottobre 2025 - 21:35