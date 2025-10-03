Parco Gioeni riapre ai cittadini: nuovi alberi, aree rinnovate e sostenibilità ambientale

Segui Cataniaoggi su Google News
Redazione 03 Ottobre 2025 - 06:16

Catania – Dopo mesi di lavori, il Parco Gioeni ha riaperto ufficialmente i cancelli ai cittadini, presentandosi con un volto completamente rinnovato. Con i suoi 80 mila metri quadrati di estensione, il grande polmone verde della città torna a essere uno spazio vivo e accogliente, grazie a interventi che hanno reso i percorsi più fruibili, ampliato le aree verdi e migliorato la vivibilità complessiva.

I lavori di riqualificazione, finanziati dal Ministero per la Transizione Ecologica, hanno riguardato in particolare la riforestazione con oltre duemila nuove piante, il recupero della storica sorgente di Leucatia per l’irrigazione del parco e di parte della circonvallazione, e la riqualificazione del parcheggio con pavimentazioni permeabili e il ripristino della rete idrica interna. Questi interventi si aggiungono a quelli realizzati lo scorso anno: ristrutturazione dell’area ristoro, installazione di tre aree gioco, una zona fitness e un moderno skate park.

Tra le specie arboree piantumate ci sono bagolari, carrubi, alberi di giuda, gelsi, lagestroemie, albizie, melie, liquidambar, schinus e prunus. Per gli arbusti, invece, sono stati scelti oleandri, rose di diverse varietà, rosmarino, lantana, ibiscus, alloro, mirto, cistus, melograno, aloe e altre piante grasse, per garantire biodiversità e resistenza alle condizioni climatiche locali.

«Un lavoro di rigenerazione complesso ma anche molto efficace – ha spiegato il sindaco Enrico Trantino – che restituisce ai cittadini un grande spazio verde di cui poter fruire liberamente, accessibile in sicurezza per adulti e bambini. Abbiamo dovuto, nostro malgrado, tenerlo chiuso per parecchio tempo e di questo ci scusiamo, ma si è lavorato per gli interessi dei cittadini e nel rispetto dell’ambiente».

Il parco sarà presidiato quotidianamente dal personale della Multiservizi, con una manutenzione continua per assicurare pulizia, sicurezza e cura del verde. L’apertura al pubblico è prevista tutti i giorni dalle 7 alle 20; dal 1° novembre al 31 marzo la chiusura avverrà alle 19.

«Il progetto rappresenta un passo importante verso la rigenerazione urbana e la sostenibilità ambientale – ha aggiunto l’assessore all’Ecologia e Ambiente Massimo Pesce –. Grazie al recupero della sorgente di Leucatia irrighiamo il parco e parte della circonvallazione, contrastando gli effetti della siccità e delle alte temperature. Restituiamo così ai cittadini un’area verde moderna e funzionale, capace di rispondere alle sfide del cambiamento climatico, anche riutilizzando l’acqua che prima andava perduta».

Operazione all’alba: sette misure cautelari per rapine e armi illegali

Redazione 03 Ottobre 2025 - 08:29

“Democrazia Partecipata 2025”: c’è tempo fino al 7 ottobre per votare i progetti dei cittadini

Redazione 03 Ottobre 2025 - 08:17

Nesima, chiosco sotto sequestro: denunciato il titolare

Redazione 02 Ottobre 2025 - 18:35

Tentata rapina all’ufficio postale, arrestato 36enne catanese

Redazione 02 Ottobre 2025 - 16:35

Bellini International Context 2025: Grande successo per la quinta edizione

Redazione 02 Ottobre 2025 - 15:09

Paternò, tre indagati per tentato omicidio legato a un presunto debito di droga

Redazione 02 Ottobre 2025 - 15:01

Ultimissime

Operazione all’alba: sette misure cautelari per rapine e armi illegali

Redazione 03 Ottobre 2025 - 08:29

“Democrazia Partecipata 2025”: c’è tempo fino al 7 ottobre per votare i progetti dei cittadini

Redazione 03 Ottobre 2025 - 08:17

UFFICIALE, dal 3 novembre erogato il nuovo reddito energetico: 80.000€ per pagarti le bollette | Puoi cancellare il numero dell’Enel

Carolina Falco 03 Ottobre 2025 - 07:35

Parco Gioeni riapre ai cittadini: nuovi alberi, aree rinnovate e sostenibilità ambientale

Redazione 03 Ottobre 2025 - 06:16

Bonifici, dal 9 ottobre cambia tutto nell’UE: migliaia di italiani esposti a un nuovo rischio frode | Questa volta è facilissimo perdere tutto

Carolina Falco 02 Ottobre 2025 - 21:35