Marcello La Bella nominato consigliere ministeriale

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Redazione 07 Ottobre 2026 - 15:11

Il dirigente del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Catania promosso e trasferito alla Direzione Centrale di Roma.

Dr. Marcello La Bella

Il dirigente superiore della Polizia di Stato Marcello La Bella, fino a oggi a capo del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica «Sicilia Orientale» della Polizia Postale di Catania, è stato nominato consigliere ministeriale presso la Direzione Centrale per la Polizia Scientifica e la Sicurezza Cibernetica. L’incarico arriva dopo la sua promozione a dirigente superiore della Polizia di Stato.

La nomina e il nuovo incarico a Roma

La designazione è arrivata nei giorni scorsi, in occasione del conferimento delle funzioni dirigenziali della Polizia di Stato. Il nuovo ruolo porta La Bella a lasciare Catania per la Direzione Centrale per la Polizia Scientifica e la Sicurezza Cibernetica, struttura del Viminale.

Gli incarichi precedenti

Nel corso della carriera La Bella ha diretto operazioni contro la criminalità informatica e la pedopornografia, in Italia e all’estero. Ha partecipato a corsi internazionali e a convegni e gruppi di lavoro sulla repressione dei reati informatici, come rappresentante della Polizia italiana.

Gli auguri del Questore

Il Questore di Catania ha espresso gli auguri a La Bella per il nuovo incarico ministeriale.

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