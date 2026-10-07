Fiera dei Morti Librino, la sede 2026 cambia

La Fiera dei Morti 2026 cambia sede. Domani la Giunta comunale di Catania, guidata dal sindaco Enrico Trantino, delibererà su proposta dell’assessore alle attività produttive Giuseppe Musumeci l’individuazione dell’area di Librino denominata «Porta delle Farfalle» come nuovo sito della manifestazione, al posto del parcheggio della Cittadella dello Sport di Nesima scelto con delibera dell’8 settembre.

Perché Nesima è stata esclusa

Le verifiche condotte sull’area di Nesima hanno fatto emergere criticità non risolvibili nei tempi previsti per l’allestimento. Gli interventi necessari, dalla pulizia alla rimozione delle strutture presenti fino allo spostamento della viabilità, non risultano compatibili con le scadenze ormai ravvicinate della manifestazione. La questione è stata esaminata oggi, 7 ottobre, in Prefettura, durante la riunione del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica convocata proprio per valutare gli aspetti organizzativi e di viabilità legati alla fiera.

Cosa prevede la nuova sede

A Librino l’Amministrazione punta a garantire una migliore capacità ricettiva e una gestione più ordinata dei flussi veicolari e pedonali, oltre a una distribuzione più organica degli spazi per operatori commerciali e attività complementari. L’edizione 2026 prevede circa cento espositori, aree per la somministrazione di alimenti e bevande, spazi ludico ricreativi e zone dedicate all’esposizione e alla vendita di prodotti artigianali.

Date e orari della Fiera dei Morti

La manifestazione dovrebbe svolgersi dal 24 ottobre al 2 novembre, in occasione della commemorazione dei defunti. L’apertura è fissata dalle 9 alle 24 nei giorni festivi e prefestivi, dalle 9 alle 22.30 nei feriali. L’area sarà interessata da lavori di pulizia, adeguamento e allestimento a partire dal 22 ottobre, mentre smontaggio e ripristino sono previsti fino al 4 novembre.

I prossimi passi

La delibera di Giunta darà il via agli adempimenti necessari, compresa la selezione pubblica per l’affidamento in concessione dell’area e l’organizzazione dei servizi fieristici. Tra gli spazi previsti figurano un’area food attrezzata, una pedana per l’accesso pedonale, una zona ludica e uno spazio dedicato all’artigianato.