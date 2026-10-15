Mango inaugura a Catania il primo punto vendita nato dall’intesa con Coin

Circa 1.000 metri quadrati distribuiti su due piani in uno storico edificio della principale strada dello shopping cittadino. Ha aperto così il nuovo negozio Mango di Catania, in via Etnea, primo punto vendita italiano nato dalla partnership tra il marchio spagnolo e Coin. L’operazione porta in città 25 nuovi posti di lavoro.

Cosa si trova nel negozio di via Etnea

Lo store ospita le collezioni di abbigliamento, calzature e accessori disegnate nell’atelier dell’azienda a Barcellona, dove lavorano oltre 500 addetti. Come previsto dal modello concordato con Coin, il negozio ha ingresso autonomo e vetrine proprie, quindi non si presenta come un corner all’interno del department store. Con questa apertura il marchio sale a 22 punti vendita in Sicilia.

L’accordo con Coin e le prossime aperture

L’inaugurazione catanese dà concretezza all’intesa annunciata il 3 giugno tra Mango e la catena italiana di grandi magazzini. L’accordo prevede 22 nuovi punti vendita in location Coin selezionate in tutta Italia entro la fine del 2027.

Dopo Catania, nel 2026 sono in programma una decina di aperture legate alla partnership, tra cui Roma, Firenze, Bari e Milano. Sommandole alle venti già messe in calendario quest’anno nel piano di espansione autonomo del marchio, l’azienda chiuderà il 2026 con quasi trenta nuovi negozi. L’anno successivo l’intesa con Coin si allargherà al nord, con Genova, Como e Trieste, mentre proseguirà il rafforzamento della rete in Sicilia e in Sardegna.

I conti del gruppo

Le aperture rientrano nel Piano Strategico 4Es 2024-2026, che punta sull’espansione della rete fisica e sulla crescita delle vendite nei negozi già attivi e online. Nel 2025 il fatturato globale dell’azienda è stato di 3,8 miliardi di euro, con un aumento del 13% rispetto all’anno precedente, che sale al 16% a cambi costanti.

Nel primo semestre del 2026 i ricavi hanno raggiunto 1,852 miliardi, in crescita del 7,2% sullo stesso periodo del 2025 e del 10,7% a cambi costanti.

Venticinque anni in Italia

Il mercato italiano pesa parecchio su questi numeri. Nel 2025 il giro d’affari nel Paese è cresciuto del 30%, anno in cui il marchio ha aperto più di venti negozi aggiungendo circa 6.700 metri quadrati di superficie di vendita.

Mango è arrivata in Italia nel 2001 e quest’anno festeggia il venticinquesimo anniversario. Il 2025 si è chiuso con 120 punti vendita e oltre 40.000 metri quadrati di superficie retail, oltre alle vendite sul sito dell’azienda e su altri marketplace.