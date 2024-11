Violenta rissa tra tunisini ad Acireale: un uomo gravemente ferito

Una violenta rissa tra cittadini tunisini è esplosa la scorsa notte ad Acireale, intorno alle 2:30, nei pressi di via Galatea, in pieno centro. Nel corso della lite, scoppiata probabilmente per futili motivi legati all’uso di un alloggio condiviso, uno degli uomini è stato accoltellato e si trova ora ricoverato in gravi condizioni presso l’ospedale Cannizzaro di Catania. La vittima ha riportato un trauma cranico con prognosi di 30 giorni, ma fortunatamente non è in pericolo di vita.

Secondo quanto riportato da OraTg, emittente regionale Rei Tv, l’alcol potrebbe aver contribuito a inasprire i toni, facendo degenerare rapidamente la discussione. La lite ha coinvolto sette persone, e oltre all’uomo gravemente ferito, un altro è stato colpito leggermente con un coltello, mentre gli altri hanno riportato solo lievi escoriazioni.

Una pattuglia dei carabinieri è intervenuta prontamente per riportare la calma. Il personale del 118 ha prestato le prime cure ai feriti, e i carabinieri hanno denunciato i partecipanti a piede libero. Questa mattina, le forze dell’ordine sono tornate sul luogo della rissa per condurre ulteriori rilievi.