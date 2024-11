Misterbianco orgogliosa della carabiniere Morello, eroina di un intervento salvavita

Il sindaco di Misterbianco, Marco Corsaro, ha contattato la carabiniere Kiria Morello, 29 anni, originaria della città ma in servizio in Piemonte, per congratularsi per il suo intervento decisivo a Bardonecchia. La giovane militare è riuscita a evitare una tragedia convincendo una diciottenne, in un momento di grave crisi, a non gettarsi da un tetto.

“Ho chiamato Kiria Morello – ha scritto il sindaco Corsaro sui social – per esprimere a nome della nostra comunità l’orgoglio e la gratitudine per l’eccezionale coraggio e sensibilità dimostrati. Grazie alla sua prontezza e umanità, una vita è stata salvata. Kiria è una nostra concittadina, residente nel quartiere di Belsito e attualmente impegnata nel suo ruolo per l’Arma in Piemonte. L’ho invitata a tornare a trovarci in Municipio appena possibile per omaggiarla di persona.”

Corsaro ha poi aggiunto un pensiero per tutto il personale delle Forze dell’ordine: “Quando qualcuno si trova sull’orlo del baratro, a volte basta una mano amica per fermarsi. Grazie a Kiria, siamo riusciti a evitare una tragedia. Rivolgiamo a lei e a tutti coloro che servono in divisa un sincero ringraziamento per il coraggio, la determinazione e soprattutto l’umanità che dimostrano ogni giorno.”