Sicurezza e controlli rafforzati: monitoraggio costante per una Movida Sicura a Catania

Anche in questo primo fine settimana di novembre, proseguono senza interruzioni i controlli interforze a Catania, attuati secondo le direttive del Ministro dell’Interno e coordinati dal Questore. Queste attività di vigilanza, frutto delle disposizioni condivise tra il Prefetto e le Forze dell’ordine nel Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, mirano a garantire una presenza capillare sul territorio, con particolare attenzione alle aree di maggiore affluenza cittadina.

Nel centro storico, le unità della Questura, guidate da un ufficiale di pubblica sicurezza, operano con il supporto della Polizia Scientifica, delle squadre del Reparto Mobile e della Guardia di Finanza, insieme alla Polizia Locale. I pattugliamenti, sia fissi che dinamici, sono stati intensificati nelle zone centrali come piazza Bellini, via Sangiuliano, e piazza Stesicoro, per prevenire situazioni di pericolo, spaccio di stupefacenti e abuso di alcol.

Durante queste operazioni, sono state identificate 132 persone, tra cui 34 con precedenti, e sottoposti a controllo 53 veicoli. La Polizia di Stato e la Guardia di Finanza hanno, inoltre, predisposto pattuglie appiedate nelle strade pedonali frequentate dalla movida, garantendo la sicurezza dei cittadini.

Numerose infrazioni al codice della strada sono state sanzionate, con particolare attenzione alla sosta selvaggia e al rispetto delle aree pedonali. Tre parcheggiatori abusivi sono stati fermati e sanzionati; uno di loro, già destinatario di un provvedimento di allontanamento, è stato deferito per violazione delle restrizioni imposte.

I Carabinieri, con pattuglie dinamiche e postazioni di controllo, hanno operato su Largo Rosolino Pilo e nelle vie limitrofe per contrastare fenomeni di criminalità diffusa. Sono state elevate 15 contravvenzioni per violazioni del codice della strada, per un totale di circa 4.000 euro.

Inoltre, sono stati svolti controlli a commercianti e attività di somministrazione nella zona di via Gemmellaro e piazza Stesicoro, senza rilevare irregolarità. Un monitoraggio rigoroso ha riguardato anche la guida in stato di ebbrezza, con numerosi posti di controllo nel centro storico.

Infine, perquisizioni personali sono state effettuate su nove giovani in Largo Rosolino Pilo, riportando la calma in una situazione di discussione accesa. L’obiettivo di queste operazioni è stato garantire la sicurezza e il sereno svolgimento della movida, impedendo comportamenti irrispettosi e assicurando la tranquillità di cittadini e turisti.

Grazie a una presenza costante delle Forze dell’ordine e a un’azione preventiva puntuale, non sono stati registrati disordini durante il fine settimana, consolidando così un’efficace gestione della sicurezza pubblica nel cuore della città.