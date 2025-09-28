Pedara, picchia la figlia e la minaccia: arrestato 59enne

PEDARA – Un pomeriggio di paura si è trasformato in un nuovo caso di violenza domestica. A Pedara i Carabinieri hanno arrestato un uomo di 59 anni, accusato di aver maltrattato la figlia minorenne, colpendola e minacciandola di morte. Secondo l’impostazione accusatoria, ancora al vaglio dei giudici, l’uomo dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e minacce. L’allarme è scattato quando la giovane, in preda al panico, ha trovato la forza di comporre il 112. Ai militari ha raccontato di temere nuove aggressioni da parte del padre, rientrato a casa in evidente stato di ebbrezza. La pattuglia, giunta subito nell’abitazione nel centro del paese, ha trovato il 59enne ubriaco, circondato da bottiglie di birra, mentre cercava di giustificarsi dicendo di voler solo recuperare i suoi effetti personali.

Una volta rassicurate dalla presenza degli uomini dell’Arma, la madre e la figlia hanno riferito che la notte precedente l’uomo avrebbe colpito con violenza la ragazza, svegliandola nel sonno e facendola cadere a terra fino a procurarle una ferita lacero-contusa alla testa. La giovane, portata al pronto soccorso di Acireale dalla madre, per paura di ulteriori conseguenze avrebbe inizialmente nascosto ai medici la reale dinamica dell’accaduto. Sulla base delle testimonianze raccolte e degli indizi emersi, l’uomo è stato arrestato e posto a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Il giudice, convalidato l’arresto, ha disposto nei suoi confronti la custodia cautelare nel carcere di Catania Piazza Lanza, in attesa delle ulteriori valutazioni processuali.

Il Comando provinciale dei Carabinieri di Catania ha sottolineato che l’impegno nel contrasto alla violenza di genere rimane una priorità quotidiana, per garantire ascolto e tutela alle vittime di maltrattamenti domestici.