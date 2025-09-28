Claudio Baglioni, il “GrandTour La vita è adesso” parte da Lampedusa e nel 2026 approda in Sicilia

Ha debuttato ieri, sabato 27 settembre 2025, allo Stadio Comunale di Lampedusa l’anteprima nazionale del “GrandTour La vita è adesso” di Claudio Baglioni. Un avvio dal forte valore simbolico, partito proprio da quell’isola che rappresenta la punta estrema del Paese e che negli anni ha assunto un significato speciale anche per la carriera del cantautore.

Il tour segna il culmine delle celebrazioni per i 40 anni dell’album “La vita è adesso, il sogno è sempre”, il disco più venduto nella storia della musica italiana, uscito nel 1985 e ancora oggi capace di evocare le speranze e i sogni di un’intera generazione. Dal giugno al settembre 2026 Baglioni sarà protagonista di 40 concerti in 40 location d’eccezione, luoghi scelti per il loro valore storico, artistico e paesaggistico, che diventeranno scenari irripetibili per un’esperienza musicale senza tempo.

Per la prima volta, l’artista porterà in scena l’intero album La vita è adesso, accanto ai brani che hanno segnato la sua carriera lunga sessant’anni. Sul palco sarà accompagnato da una formazione di 20 musicisti e coristi, gli stessi che hanno dato vita alla nuova edizione dell’album in studio, in un intreccio tra memoria e presente.

La Sicilia sarà protagonista assoluta di questo viaggio. Dopo l’anteprima lampedusana, il calendario prevede quattro tappe di grande fascino:

23 luglio 2026 – Siracusa, Teatro Greco, un luogo che unisce storia millenaria e suggestione scenica unica.

26 luglio 2026 – Agrigento, Live Arena, a due passi dalla Valle dei Templi, patrimonio mondiale che incrocia mito e memoria.

31 luglio 2026 – Taormina, Teatro Antico, cornice senza eguali con l’Etna e il mare come scenografia naturale.

Quattro date che promettono di trasformarsi in autentici eventi culturali, capaci di richiamare spettatori da tutta Italia e dall’estero, confermando la Sicilia come crocevia privilegiato del “GrandTour”.

I biglietti saranno disponibili in tre finestre: dal 29 settembre in esclusiva per gli iscritti al fan club, dal 30 settembre per i clienti Telepass e dal 2 ottobre in vendita generale su TicketOne e nei punti autorizzati.

Il progetto, prodotto da Friends & Partners e Come s.r.l., si ispira allo spirito del Grand Tour settecentesco, i lunghi viaggi di formazione compiuti dagli intellettuali e aristocratici europei. Così come allora l’Italia rappresentava la meta privilegiata per la scoperta delle radici della civiltà, oggi Baglioni invita il suo pubblico a vivere un percorso emotivo e culturale, tra musica, arte e bellezza.

Un viaggio che in Sicilia troverà alcune delle sue tappe più memorabili, trasformando ogni concerto in un incontro unico tra luoghi, persone ed emozioni.