Catania, due consiglieri comunali aderiscono alla Lega: Barresi e Parisi rafforzano il gruppo a Palazzo degli Elefanti

CATANIA – La Lega rafforza la propria presenza all’interno del Consiglio comunale di Catania. Andrea Barresi e Paola Parisi hanno ufficializzato la loro adesione al partito guidato dal vicepremier Matteo Salvini, portando nuova linfa al gruppo consiliare a Palazzo degli Elefanti. «Siamo felici di accogliere nella comunità della Lega i consiglieri comunali di Catania Andrea Barresi e Paola Parisi che, con la loro esperienza, preparazione e conoscenza della macchina amministrativa, arricchiranno notevolmente le competenze della squadra all’interno del civico consesso catanese» ha dichiarato Giuseppe Lanzafame, responsabile della Lega per gli Enti locali della provincia di Catania.

Per Lanzafame, l’ingresso dei due consiglieri rappresenta anche «un’ulteriore dimostrazione dell’impegno e del carisma dei nostri leader Sammartino e Sudano, che mettono al primo posto dell’agenda politica temi fortemente legati al territorio». Un rafforzamento, ha aggiunto, reso possibile anche dal «rapporto solido con il vicepremier Matteo Salvini, che più di tutti crede nel potenziale della Sicilia». Con questa mossa, la Lega consolida la propria posizione nella città etnea, mirando a incidere in maniera più significativa sul dibattito politico locale e sulle scelte amministrative di Palazzo degli Elefanti.

Parallelamente, il partito registra nuove adesioni anche nel palermitano: a Misilmeri entra nella Lega l’assessore al Bilancio Mimmo Livorno. Ma è a Catania che la crescita del partito assume un significato strategico, rafforzando la presenza all’interno dell’aula consiliare e confermando la volontà di radicarsi sempre più nei principali centri siciliani.