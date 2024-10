Nuova area attrezzata a Massannunziata: Mascalucia ottiene finanziamento per la riqualificazione

Il comune di Mascalucia ha ottenuto un nuovo finanziamento destinato alla riqualificazione di un’area di 7000 mq situata nei pressi dell’impianto sportivo “Turi Guglielmino” a Massannunziata. L’importo complessivo del progetto ammonta a 233.090,01 euro e rientra nell’ambito del programma “PSR SICILIA 2014-2020” per il turismo sostenibile, promosso dal Gal Etna Sud.

I fondi saranno utilizzati per rigenerare l’area con l’obiettivo di migliorare la vivibilità del territorio mascaluciese. Il progetto prevede la realizzazione di camminamenti, aree attrezzate per cani, come spazi per lo sgambamento e percorsi di agility dog, oltre a box per l’accoglienza e un punto ristoro, al fine di rendere l’area fruibile anche per attività sportive all’aperto.

Questo intervento si aggiunge ai lavori di ammodernamento già avviati per l’impianto sportivo “Turi Guglielmino”, finanziati con 1,2 milioni di euro nell’ambito del PNRR, e prosegue l’impegno dell’amministrazione comunale nel miglioramento delle infrastrutture cittadine.

“Mascalucia sta cambiando, passo dopo passo, e i tanti cantieri attivi ne sono la prova concreta”, ha dichiarato il sindaco Magra. Tra i progetti in corso, ha ricordato quelli riguardanti il “Bosco Monte Ceraulo”, la Villa Comunale, il campo “Bonaiuto-Somma”, gli ex edifici municipali, il nuovo plesso scolastico dell’istituto Federico II di Svevia e, ora, questa nuova area attrezzata.

“Siamo consapevoli che c’è ancora molto da fare”, ha proseguito il sindaco. “Il nostro territorio è vasto e le esigenze dei cittadini in termini di vivibilità sono molteplici. Tuttavia, lavoriamo costantemente per fornire risposte concrete e tangibili alla nostra comunità”.