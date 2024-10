Rientra dalla Germania con intenzioni violente, arrestato 50enne a Fontanarossa

Un uomo di 50 anni, originario di San Michele di Ganzaria, è stato arrestato all’aeroporto di Catania-Fontanarossa, appena rientrato dalla Germania, dove si era rifugiato per sfuggire a una misura cautelare per maltrattamenti contro la madre e la sorella. L’uomo, già oggetto di denuncia per le sue condotte violente, era tornato con il preciso intento di fare del male alle due donne, ma ad attenderlo ha trovato i carabinieri.

La vicenda ha avuto inizio qualche mese fa, quando l’uomo, dopo aver vissuto all’estero, è tornato in Sicilia portando con sé una donna e dei bambini. Pretendendo ospitalità e denaro dalla madre, la situazione è presto degenerata, con l’uomo che, dopo le richieste delle due donne di lasciare la casa, ha reagito con violenza: ha buttato fuori la madre e aggredito fisicamente la sorella.

Le donne hanno sporto denuncia e il 50enne è fuggito in Germania, continuando a minacciarle a distanza con frasi inquietanti, come: “Fino a quando non vi ammazzo, possono farmi fare 5 mesi, 6 mesi, poi esco, ma fino a quando non vi ammazzo”. In un audio minaccioso aveva anche annunciato il suo ritorno imminente.

Informate del suo arrivo con un volo da Düsseldorf, madre e sorella hanno chiesto aiuto ai carabinieri, che hanno organizzato l’arresto all’atterraggio. Il tribunale di Caltagirone aveva nel frattempo emesso un’ulteriore ordinanza di aggravamento della misura cautelare, che ha portato l’uomo direttamente in arresto.