Lavoro nero alla Sagra dell’Ottobrata: sanzioni e sospensioni a Zafferana Etnea

Durante il secondo weekend di ottobre, dedicato all’esposizione alimentare di Zafferana Etnea, i Carabinieri della Stazione locale, insieme agli specialisti del Nucleo Ispettorato del Lavoro (N.I.L.) di Catania, hanno effettuato controlli sugli stand della ristorazione nella vasta area food della sagra. Tra i bracieri per carne e verdure, sono state riscontrate irregolarità legate al lavoro nero.

In particolare, due attività sono risultate fuori norma, con il 10% dei lavoratori impiegati senza contratto né comunicazioni all’INPS, INAIL o Agenzia delle Entrate.

Il primo imprenditore, un 46enne di Agira (EN), aveva regolarizzato solo uno dei suoi quattro dipendenti, ricevendo così una sanzione di 11.850€ e una multa aggiuntiva di 2.500€ con la conseguente sospensione dell’attività.

Il secondo espositore, un commerciante 60enne di Catania, proprietario di uno stand “arrusti e mangia”, è stato multato per 7.900€, poiché entrambi i suoi lavoratori risultavano irregolari. Anche in questo caso, è stata applicata una sanzione di 2.500€, oltre al recupero di contributi per un totale di 9.000€, e la sospensione dell’attività.

Questi controlli dimostrano l’impegno congiunto dei Carabinieri e del N.I.L. nel contrastare il lavoro nero, proteggere i diritti dei lavoratori e garantire il rispetto delle normative in materia di lavoro.