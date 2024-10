Maxi operazione della Guardia di Finanza contro le frodi su Iva e accise energetiche

La Guardia di Finanza di Catania ha messo a segno un’importante operazione contro le frodi su Iva e accise sui prodotti energetici. Un’operazione che ha visto impegnati 45 agenti delle Fiamme Gialle del Comando provinciale, in collaborazione con funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. L’azione si è svolta nelle province di Catania, Agrigento, Caltanissetta, Palermo e Ragusa, dove sono stati eseguiti i provvedimenti emessi dal giudice per le indagini preliminari (gip).

Le misure cautelari, sia detentive che interdittive, hanno riguardato 15 persone indagate per reati che vanno dall’associazione a delinquere alla sottrazione fraudolenta all’accertamento e al pagamento delle accise sui prodotti energetici, fino all’emissione di fatture per operazioni inesistenti, frode in commercio e autoriciclaggio.

L’operazione rappresenta un duro colpo per un’organizzazione che operava su vasta scala, causando ingenti danni all’erario attraverso una complessa rete di frodi fiscali nel settore dei prodotti energetici.