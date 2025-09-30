Nas Catania, maxi operazione “Estate tranquilla”: sequestrate 9 tonnellate di alimenti e chiusi locali irregolari

Segui Cataniaoggi su Google News
Redazione 30 Settembre 2025 - 15:35

CATANIA – Controlli a tappeto del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità dei Carabinieri di Catania nelle province di Catania, Enna e Messina, comprese le isole Eolie, nell’ambito della campagna nazionale “Estate Tranquilla 2025” disposta dal Comando per la Tutela della Salute. L’azione ha riguardato stabilimenti balneari, villaggi turistici, ristoranti, servizi di continuità assistenziale e attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche itineranti.

Il bilancio parla di 40 persone segnalate alle autorità competenti, sanzioni per circa 50mila euro e il sequestro di nove tonnellate di prodotti alimentari privi di tracciabilità, mal conservati o comunque non conformi. Durante i controlli, svolti insieme a personale delle ASP locali, i militari hanno disposto la chiusura immediata di un ristorante asiatico per gravi carenze igienico-sanitarie e strutturali: riscontrata la presenza diffusa di infestanti e la mancata osservanza delle norme sulla conservazione degli alimenti e sulla preparazione delle pietanze.

Nel mirino anche alcuni supermercati, dove i Carabinieri hanno sequestrato confezioni di ricariche di sapone liquido realizzate in contenitori simili a brik di latte e succhi di frutta, con un packaging ritenuto pericoloso per i consumatori più fragili, come bambini e anziani.

I controlli hanno inoltre portato alla chiusura di uno stabilimento balneare totalmente abusivo e all’individuazione di un servizio di continuità assistenziale privo del documento di valutazione dei rischi, con gravi implicazioni per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Dal respiro dell’Etna al bicchiere: la sfida artigianale di Lo Re e Sidoti

Alfio Musarra 30 Settembre 2025 - 14:15

Anche Catania nel progetto nazionale di Aipd “Forma-Mentis”

Redazione 30 Settembre 2025 - 08:21

La Sicilia, confronto tra editore e cdr su aumento di capitale e conciliazioni

Redazione 30 Settembre 2025 - 08:11

Mascalucia approva il regolamento per la gestione dei beni confiscati alla mafia

Redazione 29 Settembre 2025 - 18:35

Formazione professionale, ripartono i bandi: 138 milioni per gli enti

Redazione 29 Settembre 2025 - 16:35

Mascali, 49enne denunciato per aggressione a un giovane di Fiumefreddo

Redazione 29 Settembre 2025 - 16:19

Ultimissime

Nas Catania, maxi operazione “Estate tranquilla”: sequestrate 9 tonnellate di alimenti e chiusi locali irregolari

Redazione 30 Settembre 2025 - 15:35

Dal respiro dell’Etna al bicchiere: la sfida artigianale di Lo Re e Sidoti

Alfio Musarra 30 Settembre 2025 - 14:15

Smartphone, il Governo ha deciso: approvata la nuova tassa | Da oggi il cellulare costa di colpo il 40% in più

Carolina Falco 30 Settembre 2025 - 10:35

Anche Catania nel progetto nazionale di Aipd “Forma-Mentis”

Redazione 30 Settembre 2025 - 08:21

La Sicilia, confronto tra editore e cdr su aumento di capitale e conciliazioni

Redazione 30 Settembre 2025 - 08:11