Manovra di Stabilità: 450 mila euro per progetti di rigenerazione urbana ad Aci Sant’Antonio e San Michele di Ganzaria

Grazie all’ultima manovra di stabilità approvata dall’Assemblea Regionale Siciliana, due importanti interventi di rigenerazione urbana saranno realizzati nei comuni di Aci Sant’Antonio e San Michele di Ganzaria, per un totale di 450 mila euro destinati a migliorare la viabilità e la sicurezza stradale.

Ad Aci Sant’Antonio, il finanziamento di 150 mila euro consentirà la riqualificazione di via Giuseppe Mazzini, storica arteria sterrata che costeggia il Parco di Casalotto. “Grazie a questo intervento, entro il 2025 la via Mazzini avrà pubblica illuminazione e un nuovo manto stradale”, ha dichiarato Salvo Conti, assessore ai Lavori Pubblici, ringraziando l’onorevole Giuseppe Lombardo per l’attenzione dimostrata verso il territorio.

A San Michele di Ganzaria, il sindaco Danilo Parasole ha annunciato l’approvazione di un emendamento presentato dall’on. Giuseppe Lombardo, che prevede un finanziamento di 300 mila euro per i “Lavori di miglioramento viabilità e sicurezza stradale della Via Sottotenente La Rosa e delle zone limitrofe”.

“La via Sottotenente La Rosa è un’arteria cruciale per il nostro comune, vicina all’Istituto Comprensivo e costantemente transitata dai cittadini. Grazie a questo finanziamento, manterremo l’impegno di completare l’opera entro il nuovo anno”, ha dichiarato Parasole, sottolineando l’importanza del contributo dell’on. Lombardo.

Entrambi i progetti rappresentano un passo avanti per migliorare la qualità urbana e la sicurezza nei rispettivi comuni, confermando l’impegno delle amministrazioni locali e dei rappresentanti regionali nel rispondere concretamente alle necessità del territorio.