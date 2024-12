Catania: controlli interforze per garantire sicurezza e ordine durante le festività

Nell’ultimo fine settimana dell’anno, caratterizzato da un grande afflusso di persone nel centro storico di Catania per eventi religiosi e la movida, sono stati intensificati i controlli interforze coordinati dalla Questura, per prevenire e contrastare comportamenti illeciti e garantire la sicurezza pubblica.

Il dispositivo interforze, guidato dalla Polizia di Stato e supportato da Guardia di Finanza, Polizia Locale, Esercito Italiano e Polizia Scientifica, si è concentrato sulle zone più frequentate, come piazza Bellini, via Etnea e piazza Stesicoro. Controlli specifici hanno interessato anche il rispetto del Codice della Strada, con particolare attenzione ai comportamenti pericolosi come guida senza casco, senza assicurazione e uso del cellulare al volante.

Risultati operativi

Sono state identificate 184 persone, di cui 24 con precedenti, e controllati 104 veicoli. In totale, sono stati elevati 16 verbali per violazioni al Codice della Strada, per un importo di circa 3.600 euro. Particolare attenzione è stata rivolta alla sosta selvaggia e alla sicurezza stradale.

Cinque parcheggiatori abusivi sono stati sanzionati, due dei quali denunciati per violazione del DACUR, con sequestro di 108 euro ritenuti provento dell’attività illecita.

I controlli si sono estesi anche alla prevenzione dell’uso di sostanze stupefacenti, con pattuglie a piedi impegnate in perquisizioni nelle aree verdi, come i giardini di Castello Ursino.

Contributo dell’Arma dei Carabinieri

Anche i Carabinieri hanno rafforzato la loro presenza con controlli dinamici e posti di blocco, identificando 111 persone e verificando 61 veicoli. Sono stati elevati 11 verbali, con un importo complessivo di circa 5.500 euro, decurtando 29 punti patente e sospendendo una patente per guida col cellulare. Tra gli interventi più significativi, il sequestro di uno scooter per guida senza casco e la denuncia di un giovane per guida senza patente mai conseguita.

Movida in sicurezza

Grazie alla presenza capillare delle forze dell’ordine, la movida si è svolta senza disordini, consentendo a cittadini e turisti di godersi le festività in tranquillità. Le attività di controllo proseguiranno nei prossimi giorni per mantenere alto il livello di sicurezza e ordine pubblico.