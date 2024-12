La Polizia di Stato presenta a Caltagirone il vademecum “Insieme, per la sicurezza”

Nei giorni scorsi, nella chiesa di “San Giovanni Bosco” a Caltagirone, la Polizia di Stato ha presentato il vademecum “Insieme, per la sicurezza”, un progetto della Questura di Catania che offre consigli pratici per prevenire truffe e raggiri, rivolgendosi in particolare a anziani e persone vulnerabili.

L’iniziativa fa parte di una campagna di sensibilizzazione che sta ottenendo grande successo e partecipazione. Il dirigente del Commissariato di pubblica sicurezza di Caltagirone, insieme ai suoi collaboratori, ha illustrato le tecniche più comuni usate dai truffatori, fornendo preziosi suggerimenti per evitarle.

Tra le truffe analizzate vi sono:

• Richieste di denaro tramite messaggi sul cellulare.

• La truffa del finto poliziotto o avvocato, che raggira le vittime con richieste di cauzioni per familiari.

• Acquisti online non sicuri, per i quali si consiglia di utilizzare siti certificati e carte di credito ricaricabili.

• Truffe in strada, come quella dello specchietto rotto, basate su richieste di risarcimento immediato.

Gli agenti hanno ribadito l’importanza di non cedere mai alle richieste di denaro e di contattare immediatamente la Polizia al numero unico di emergenza. Hanno anche sottolineato quanto sia fondamentale non provare vergogna nel denunciare una truffa: ogni segnalazione permette di intervenire prontamente e di prevenire altri raggiri.

Durante l’incontro è stato promosso anche l’utilizzo di YouPol, l’app della Polizia di Stato che consente ai cittadini di segnalare reati o comportamenti illeciti, anche in forma anonima.

Questa iniziativa rientra tra le attività di prossimità della Polizia di Stato, che continua a raccogliere consensi grazie al suo impegno costante sul territorio per garantire la sicurezza e supportare i cittadini.