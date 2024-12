Intensificati i controlli nel centro di Catania per contrastare la sosta selvaggia

Prosegue l’impegno della Polizia di Stato di Catania nella prevenzione e nel contrasto della criminalità e di ogni forma di illegalità, con un rafforzamento delle attività di controllo del territorio durante le festività.

Questa mattina, i motociclisti della Squadra Volanti della Questura di Catania hanno concentrato i loro interventi nelle aree centrali della città, come via Puccini e corso Sicilia, caratterizzate dalla presenza di ristoranti, negozi e dal mercato di piazza Carlo Alberto, “A fera o’ luni”. Numerosi automobilisti avevano parcheggiato le loro vetture in maniera irregolare, anche in terza fila, causando disagi al traffico e creando potenziali rischi per il passaggio di mezzi di soccorso in caso di emergenza.

Gli agenti, con il supporto del personale AMTS, hanno ripristinato la viabilità, contestando 15 contravvenzioni per divieto di sosta, per un importo complessivo di circa 1.000 euro, e procedendo alla rimozione di 3 veicoli.

La Polizia sottolinea l’importanza di tutelare le aree mercatali per garantire il libero transito dei mezzi di soccorso in caso di necessità. Le motovolanti, con la loro presenza costante, mirano a contrastare fenomeni di illegalità e a ripristinare le condizioni di sicurezza nelle aree urbane.