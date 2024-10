Il coro Madagascar’s Angels celebra 25 anni di musica e missione

Domenica 20 ottobre, in occasione della Giornata Missionaria Mondiale, il coro Madagascar’s Angels, diretto dal Maestro Michele Patanè, ha festeggiato il 25° anniversario della sua fondazione con un evento speciale presso la Parrocchia Gesù Lavoratore di Giarre. La celebrazione, arricchita da preghiere e canti, ha visto la partecipazione di numerosi ospiti e cori di prestigio, in una cornice decorata con i colori missionari.

Alla manifestazione hanno preso parte il direttore dell’Ufficio Missionario Diocesano, don Orazio Sciacca, il vicario generale mons. Agostino Russo, don Salvatore Cardile, missionario del PIME in Brasile, e don Giuseppe Pizzoli, direttore delle Pontificie Opere Missionarie, che ha presieduto la Concelebrazione Eucaristica. Don Pizzoli ha sottolineato l’importanza della Giornata Missionaria come momento di unità tra le Chiese cristiane e di preghiera per i missionari impegnati nel mondo.

Tra i presenti c’erano anche il sindaco di Giarre, Leonardo Cantarella, e il consigliere comunale Santo Primavera, che hanno espresso il loro apprezzamento per il coro, nato a Giarre grazie all’intuizione del Maestro Patanè.

La serata musicale è stata animata da cinque cori, ciascuno rappresentante di un continente. L’Associazione Musicale Giovanni Pierluigi Da Palestrina ha rappresentato l’Africa, il Coro Polifonico San Marco le Americhe, la Schola Cantorum Don Salvatore Romeo l’Europa, la Corale Polifonica Jonia l’Oceania, e infine il Madagascar’s Angels ha rappresentato l’Asia. Ogni coro ha portato simboli legati al continente rappresentato, accompagnati da candele colorate, richiamando l’universalità della missione cristiana.

Il Madagascar’s Angels ha eseguito brani come Agnus Dei di Smith, Hallelujah di Cohen e Salve Regina di Denaro, accompagnato dallo stesso compositore. L’evento si è concluso con l’esecuzione corale di Pacem in terris di Frisina, con tutti i cori riuniti in un unico canto di pace.

A coronamento della serata, il Comune di Giarre ha consegnato targhe ricordo in occasione del 25° anniversario del coro a don Giuseppe Pizzoli, don Orazio Sciacca, al Maestro Patanè, al coro Madagascar’s Angels e a suor Teresa Giunta, riconoscendo il loro contributo alla Chiesa e alla comunità attraverso la musica.