Smantellato centro di spaccio in una casa “blindata” nel quartiere San Cristoforo

La Polizia di Stato ha smantellato un centro di spaccio nel quartiere San Cristoforo, dove due giovani catanesi di 21 e 19 anni vendevano crack e cocaina all’interno di una casa “blindata” dotata di un avanzato sistema di sorveglianza.

Gli agenti della sezione Antidroga della Squadra Mobile, grazie a un’accurata attività di osservazione, hanno sorpreso i due spacciatori in flagrante. La casa, protetta da porte blindate e videosorveglianza, era stata attrezzata per monitorare qualsiasi movimento sospetto all’esterno, consentendo ai pusher di tentare la fuga in caso di intervento delle forze dell’ordine. Tuttavia, i poliziotti, insospettiti dai movimenti nei pressi dell’edificio, sono riusciti a fare irruzione cogliendo i due giovani mentre cedevano dosi di droga ai clienti.

Durante la perquisizione, sono stati sequestrati 5 grammi di crack, 14 grammi di cocaina, materiali per il confezionamento della droga e circa 900 euro in contanti, ritenuti proventi dell’attività di spaccio.

I due giovani, dopo le procedure di rito, sono stati posti agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.