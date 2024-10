Fiera dei Morti 2024: il comune di Catania cerca una soluzione urgente

Secondo quanto riportato oggi dal quotidiano La Sicilia, il Comune di Catania sta cercando una soluzione urgente per l’organizzazione della Fiera dei Morti 2024, prevista nel parcheggio Amts di Fontanarossa tra il 28 ottobre e il 3 novembre. La situazione si è complicata dopo che il direttore delle Attività produttive, impegnato a testimoniare in un processo, non è riuscito a esaminare per tempo i documenti necessari per pubblicare l’avviso di manifestazione di interesse, ritardando così la procedura per individuare l’operatore economico che dovrà gestire l’evento.

L’assessore alle Attività produttive, Giuseppe Gelsomino, ha confermato a La Sicilia che ci sarebbero già alcuni operatori interessati, tra cui la Essece srl, l’unica società ad aver partecipato al precedente bando pubblico. Tuttavia, l’impresa Coglitore, che ha organizzato l’evento negli ultimi dieci anni, è stata esclusa dalla gara a causa di un debito con l’erario di 30 mila euro, recentemente rateizzato.

A complicare ulteriormente la situazione è il rischio che la fiera non si tenga quest’anno, vista la mancanza di altri contendenti. In assenza di alternative concrete, l’assessore Gelsomino ha ventilato l’ipotesi di procedere con un affidamento diretto, annunciando la pubblicazione di un avviso lampo della durata di 24 ore per trovare una nuova organizzazione. Questo provvedimento sarebbe necessario per garantire la continuità della manifestazione, che negli ultimi anni è sempre stata gestita senza interruzioni.

Nel frattempo, il direttore delle Attività produttive, Pietro Belfiore, ha confermato a La Sicilia che nei giorni scorsi il municipio ha incontrato i rappresentanti delle organizzazioni sindacali degli ambulanti per trovare una soluzione che permetta lo svolgimento regolare della Fiera dei Morti 2024.