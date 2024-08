I carabinieri denunciano una truffatrice di crociere

I carabinieri della tenenza di Mascalucia hanno denunciato per truffa una donna di 38 anni che, facendosi passare per un’esperta di crociere in grado di offrire soluzioni economicamente vantaggiose, avrebbe truffato nove persone. Le vittime, desiderose di partire per una crociera, le hanno versato in acconto somme di denaro comprese tra i 300 e gli 850 euro, per poi scoprire che a loro nome non vi era nessuna prenotazione.

Le indagini sono iniziate grazie alla denuncia delle vittime. Secondo quanto accertato, tutte sono state avvicinate da un uomo di 58 anni, risultato poi essere il portiere di uno stabile condominiale nel centro di Catania. L’uomo ha prospettato loro la possibilità di risparmiare rivolgendosi a una sua amica, esperta del settore, che avrebbe avuto importanti agganci per ottenere prezzi vantaggiosi.

Dopo essersi rivolte alla donna, le vittime avrebbero versato gli acconti su un conto corrente bancario intestato alla madre della presunta truffatrice. La donna ha poi comunicato loro che la partenza per la crociera, inizialmente prevista per il 3 agosto, era stata posticipata al 10 e poi ancora al 17 agosto. Alla fine, le vittime hanno scoperto che non esisteva alcuna prenotazione a loro nome.

Le vittime si sono quindi recate presso l’abitazione della donna per chiedere il rimborso e lì hanno trovato almeno altre 15 persone che aspettavano la 38enne per lo stesso motivo. In tale quadro, i Carabinieri sottolineano la necessità che le vittime formalizzino una denuncia per chiarire ulteriormente le responsabilità della 38enne e dei suoi eventuali complici.