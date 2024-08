Tentato furto con spaccata a Trecastagni: ladri in fuga

Rubano un’auto e tentano un furto con spaccata in un negozio a Trecastagni, nel Catanese. A mandare in fumo i loro piani, però, è stato il rapido intervento dei carabinieri allertati dai cittadini. Intorno alle 3.30, infatti, i militari hanno ricevuto la segnalazione di un possibile furto d’auto in corso. Poco dopo, un altro cittadino ha riferito che alcune persone stavano cercando di sfondare la vetrata di un negozio di elettronica e telefonia, utilizzando una vettura come ariete.

I ladri, presumibilmente avvisati dai complici-vedetta, sono riusciti a dileguarsi poco prima dell’arrivo delle pattuglie, ma non hanno potuto portare a termine il loro piano. Sul luogo del tentato furto, i carabinieri hanno trovato una Fiat 500L rubata poco prima nei dintorni, rivelatasi proprio quella oggetto della prima segnalazione di furto, utilizzata come ‘ariete’ per sfondare la vetrata d’ingresso del negozio.

Sono in corso indagini per risalire all’identità dei ladri.