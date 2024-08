Operazione di Controllo a Catania: verifiche e sanzioni nei porti e cantieri navali

Agenti del Commissariato “Borgo Ognina” e della Divisione PAS della Questura di Catania hanno condotto un’approfondita operazione di controllo lungo il litorale cittadino, focalizzandosi su tre porti turistici privati e due cantieri navali, in prossimità del porticciolo di Ognina e di piazza Europa.

Durante l’operazione, è stata verificata la legittimità delle concessioni demaniali marittime e delle autorizzazioni commerciali, assicurando la conformità con il Codice della navigazione, soprattutto per quanto riguarda gli ormeggi.

In un rinomato porto turistico adiacente a piazza Europa, è stato scoperto un bar operante illegalmente senza le autorizzazioni necessarie per la somministrazione di cibo e bevande, oltre a una vendita non autorizzata di barche, motori e accessori nautici.

I controlli si sono estesi anche ai solarium di piazza Europa, al Nautico e al pittoresco borgo marinaro di San Giovanni Li Cuti.

In piazza Nettuno, due chioschi-bar sono stati sanzionati e i loro alcolici sequestrati per mancanza delle autorizzazioni richieste.

In totale, l’operazione ha portato all’identificazione di 103 persone e al controllo di 44 veicoli, con sanzioni amministrative imposte per un valore complessivo di 10.000 euro.