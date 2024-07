Controlli a tappeto nei quartieri del centro storico della città

Sempre alta l’attenzione della Polizia di Stato nei quartieri del centro storico della città. Questa mattina, oltre alle volanti e gli altri equipaggi impiegati per l’ordinario sevizio di controllo del territorio, con il compito di prevenire e contrastare ogni forma di illegalità, sono scesi in campo anche gli agenti della Questura in pattuglia ciclomontata. Lo scopo del servizio, fortemente voluto dal Questore di Catania, è quello di assicurare una presenza sul territorio sempre più dinamica e veloce specie per le specifiche esigenze del centro storico, tra vicoli stretti e strade che, soprattutto nel fine settimana, sono particolarmente affollate, rendendo poco agevole il passaggio delle volanti.

Gli agenti, con le loro bici elettriche, hanno percorso più velocemente anche le piccole vie del centro per raggiungere quelle zone dove, con altri veicoli, non avrebbero avuto la possibilità di andare. Ciò ha permesso di avere un contatto più frequente anche con tanti titolari di esercizi commerciali. Le bici si sono addentrate anche nel parco del Giardino Bellini, e hanno attraversato le principali piazze, luoghi particolarmente affollati dalla presenza di cittadini e di tanti turisti che in questo periodo hanno scelto Catania come meta per le vacanze.

Gli agenti, grazie alla mobilità garantita dalle e-bike, utilizzate per questo specifico servizio, nel corso della mattinata, hanno potuto raccogliere, da cittadini e turisti, diverse richieste di informazioni e segnalazioni di vario genere realizzando, in concreto, l’ormai consolidato concetto di prossimità. Il contatto diretto infatti spesso favorisce quel dialogo e quello scambio di informazioni che fa avvertire una significativa vicinanza dell’ utente a chi compie quotidianamente servizi per il cittadino.

Grazie all’impego delle e-bike la Polizia di Stato può aggiungere dei risultati alternativi per contrastare eventuali azioni delittuose, senza trascurare anche l’attenzione per l’ambiente.