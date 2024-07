Rifiuti, 50 milioni per aiutare i Comuni a coprire i costi aggiuntivi

La Regione Siciliana ha recentemente stanziato 50 milioni di euro per aiutare i Comuni a coprire i costi aggiuntivi legati al trasferimento dei rifiuti all’estero. Questo finanziamento è stato formalizzato attraverso un decreto del dipartimento regionale dell’Acqua e dei rifiuti, che ha anche approvato l’elenco delle richieste ammissibili. Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha sottolineato che questo intervento risponde a un impegno preso con i sindaci locali. Il governo regionale sta lavorando su vari fronti per migliorare la gestione dei rifiuti, incluso un nuovo Piano che prevede la costruzione di due termovalorizzatori pubblici finanziati con 800 milioni di euro dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC). Questi impianti, insieme ad altre strutture per il trattamento dei rifiuti, mirano ad aumentare la percentuale di raccolta differenziata. Inoltre, sono state risolte alcune criticità presso l’impianto TMB della Sicula Trasporti, prevenendo potenziali emergenze ambientali e igienico-sanitarie in circa 200 Comuni.

